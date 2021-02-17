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≡ Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40954
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 17.02.21 - 22:06
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Отчётная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА с населением прошла сегодня в режиме онлайн. Главе региона задали 24 вопроса, из них 6 - посредством месенджера Zoom. Доклад и ответы на вопросы заняли 1 час и 30 минут.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3132
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 17.02.21 - 22:06
#1
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Цитата:
выделены средства в объёме 8,5 млн тенге на разработКу проектно-сметной документации

Источник:
----Раньше бы завхоз со строителями прошлись бы, да в блокнотик записали бы , где и что отремонтировать . :lol: :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7248
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 17.02.21 - 22:14
#2
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Цитата:
Гога:
-Раньше бы завхоз со строителями прошлись бы, да в блокнотик записали бы , где и что отремонтировать .

ну дык раньше были хозяйственники, а сейчас освоители бюджета в костюмчиках

Раньше в Костанае было 3 театра, а теперь 4... Театр одного ак...има.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2200
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 17.02.21 - 23:04
#3
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Цитата:
Гога:
Раньше бы завхоз со строителями прошлись бы, да в блокнотик записали бы , где и что отремонтировать .

Да, прорабы сейчас другие...

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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3823
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 18.02.21 - 10:31
#4
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Цитата:
Всё будет зависеть от интенсивности строительства новых микрорайонов и доступности финансов. Будем рассматривать.

Наконец то признался, оказывается идёт бесплановая застройка города :-o
Может сначала планируется инфраструктура, транспортные и коммунальные можности и неможности и только потом уже людей селят?
А мы всё удивляемся почему дороги затыкают и дворы застраивают, не ведают что творят.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3823
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 18.02.21 - 10:34
#5
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Начинал слушать, плохо прикрытые заготовки.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7017
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 18.02.21 - 10:38
#6
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Цитата:
peshexod:
мы всё удивляемся почему дороги затыкают и дворы застраивают, не ведают что творят.

Какие дворы?)
Если вам во дворе построили общагу мед колледжа это не значит что это тенденция
Причем суд вы проиграли?) Значит все законно?)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3823
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 18.02.21 - 10:42
#7
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Цитата:
abaika95:
Какие дворы?)

Как то перечислял уже, да Вы прессу полистайте, там есть эти дворы равно как и заверения областного акима эту практику прекратить.

Цитата:
abaika95:
Причем суд вы проиграли?) Значит все законно?)

В Казахстане это не однозначно и суды ещё не закончились
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
728
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 18.02.21 - 10:57
#8
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"Тогда я прошу вас разработать дорожную карту:" Бессмысленный набор заимствованный из англоязычных изданий, невесть почему полюбившийся чиновникам как у нас, так и в РФ. А нельзя сказать что ли "план действий" или "план мероприятий"?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7017
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 18.02.21 - 11:00
#9
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Цитата:
peshexod:
Как то перечислял уже, да Вы прессу полистайте, там есть эти дворы равно как и заверения областного акима эту практику прекратить.

Кроме вашего двора ничего не нашел)
Цитата:
peshexod:
В Казахстане это не однозначно и суды ещё не закончились

Юриста надо было по лучше нанимать
Если вы проиграли суд это чисто ваши проблемы)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11075
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 18.02.21 - 11:06
#10
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сегодня акимат раненько начал проявлять свою
бешеную активность.
видно ожидалось, что вопросов актуальных и не озвученных
осталось немало.
отсюда и прыжки из ветки в ветку.
туда-сюда,прыг-скок.

[Исправлено: alex_60, 18.02.2021 - 11:12]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7017
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 18.02.21 - 11:13
#11
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О говорящую голову разбудили наконец-то
Осталось любителя коммунистов и серого пнуть чтобы подключились к комментированию
Скучно девочки (цитата В.В.Путина)
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