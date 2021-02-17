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Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40954
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 17.02.21 - 22:06
Отчётная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА с населением прошла сегодня в режиме онлайн. Главе региона задали 24 вопроса, из них 6 - посредством месенджера Zoom. Доклад и ответы на вопросы заняли 1 час и 30 минут.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3132
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 17.02.21 - 22:06
Цитата:
выделены средства в объёме 8,5 млн тенге на разработКу проектно-сметной документации----Раньше бы завхоз со строителями прошлись бы, да в блокнотик записали бы , где и что отремонтировать .
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7248
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 17.02.21 - 22:14
Цитата:
ну дык раньше были хозяйственники, а сейчас освоители бюджета в костюмчиках
Раньше в Костанае было 3 театра, а теперь 4... Театр одного ак...има.
Гога:
-Раньше бы завхоз со строителями прошлись бы, да в блокнотик записали бы , где и что отремонтировать .
-Раньше бы завхоз со строителями прошлись бы, да в блокнотик записали бы , где и что отремонтировать .
ну дык раньше были хозяйственники, а сейчас освоители бюджета в костюмчиках
Раньше в Костанае было 3 театра, а теперь 4... Театр одного ак...има.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2200
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 17.02.21 - 23:04
Цитата:
Да, прорабы сейчас другие...
Гога:
Раньше бы завхоз со строителями прошлись бы, да в блокнотик записали бы , где и что отремонтировать .
Раньше бы завхоз со строителями прошлись бы, да в блокнотик записали бы , где и что отремонтировать .
Да, прорабы сейчас другие...
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 18.02.21 - 10:31
Цитата:
Наконец то признался, оказывается идёт бесплановая застройка города
Может сначала планируется инфраструктура, транспортные и коммунальные можности и неможности и только потом уже людей селят?
А мы всё удивляемся почему дороги затыкают и дворы застраивают, не ведают что творят.
Всё будет зависеть от интенсивности строительства новых микрорайонов и доступности финансов. Будем рассматривать.
Наконец то признался, оказывается идёт бесплановая застройка города
Может сначала планируется инфраструктура, транспортные и коммунальные можности и неможности и только потом уже людей селят?
А мы всё удивляемся почему дороги затыкают и дворы застраивают, не ведают что творят.
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 18.02.21 - 10:34
Начинал слушать, плохо прикрытые заготовки.
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 18.02.21 - 10:38
Цитата:
Какие дворы?)
Если вам во дворе построили общагу мед колледжа это не значит что это тенденция
Причем суд вы проиграли?) Значит все законно?)
peshexod:
мы всё удивляемся почему дороги затыкают и дворы застраивают, не ведают что творят.
мы всё удивляемся почему дороги затыкают и дворы застраивают, не ведают что творят.
Какие дворы?)
Если вам во дворе построили общагу мед колледжа это не значит что это тенденция
Причем суд вы проиграли?) Значит все законно?)
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 18.02.21 - 10:42
Цитата:
Как то перечислял уже, да Вы прессу полистайте, там есть эти дворы равно как и заверения областного акима эту практику прекратить.
Цитата:
В Казахстане это не однозначно и суды ещё не закончились
abaika95:
Какие дворы?)
Какие дворы?)
Как то перечислял уже, да Вы прессу полистайте, там есть эти дворы равно как и заверения областного акима эту практику прекратить.
Цитата:
abaika95:
Причем суд вы проиграли?) Значит все законно?)
Причем суд вы проиграли?) Значит все законно?)
В Казахстане это не однозначно и суды ещё не закончились
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 728
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 18.02.21 - 10:57
"Тогда я прошу вас разработать дорожную карту:" Бессмысленный набор заимствованный из англоязычных изданий, невесть почему полюбившийся чиновникам как у нас, так и в РФ. А нельзя сказать что ли "план действий" или "план мероприятий"?
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 18.02.21 - 11:00
Цитата:
Кроме вашего двора ничего не нашел)
Цитата:
Юриста надо было по лучше нанимать
Если вы проиграли суд это чисто ваши проблемы)
peshexod:
Как то перечислял уже, да Вы прессу полистайте, там есть эти дворы равно как и заверения областного акима эту практику прекратить.
Как то перечислял уже, да Вы прессу полистайте, там есть эти дворы равно как и заверения областного акима эту практику прекратить.
Кроме вашего двора ничего не нашел)
Цитата:
peshexod:
В Казахстане это не однозначно и суды ещё не закончились
В Казахстане это не однозначно и суды ещё не закончились
Юриста надо было по лучше нанимать
Если вы проиграли суд это чисто ваши проблемы)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11075
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 18.02.21 - 11:06
сегодня акимат раненько начал проявлять свою
бешеную активность.
видно ожидалось, что вопросов актуальных и не озвученных
осталось немало.
отсюда и прыжки из ветки в ветку.
туда-сюда,прыг-скок.
[Исправлено: alex_60, 18.02.2021 - 11:12]
бешеную активность.
видно ожидалось, что вопросов актуальных и не озвученных
осталось немало.
отсюда и прыжки из ветки в ветку.
туда-сюда,прыг-скок.
[Исправлено: alex_60, 18.02.2021 - 11:12]
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 18.02.21 - 11:13
О говорящую голову разбудили наконец-то
Осталось любителя коммунистов и серого пнуть чтобы подключились к комментированию
Скучно девочки (цитата В.В.Путина)
Осталось любителя коммунистов и серого пнуть чтобы подключились к комментированию
Скучно девочки (цитата В.В.Путина)
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