Отправлено: - 22:14

Гога:

-Раньше бы завхоз со строителями прошлись бы, да в блокнотик записали бы , где и что отремонтировать .

Цитата:ну дык раньше были хозяйственники, а сейчас освоители бюджета в костюмчикахРаньше в Костанае было 3 театра, а теперь 4... Театр одного ак...има.