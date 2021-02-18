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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40954
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:36
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Глупо доказывать необходимость жить по природному времени. Это доказано мировой наукой, это поняли жители и руководство Кызылординской области, жившие с нами в одном часовом поясе. И очень странно, что вопросом здоровья населения области озаботилась общественность, а акимат как бы «не догоняет».
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3823
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:55
#15
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Цитата:
abaika95:
Ведлер,Денисов все уже старенькие вот и думают что их трудное просыпание с утра это влияние часового пояса

Неудачный выстрел
;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7017
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:55
#16
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Цитата:
Дантист:
Ну все, свои тридцать серебрянников отработал? Беги в кассу. Тут надо свой мозг включать, а не казенным указанием руководствоваться.

Г-н Денисов или Ведлер зайдите со своей страницы уже))
И да аргументировано обозначьте свою позицию почему вы против голосования? Людей глупыми считаете?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7017
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:57
#17
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Цитата:
peshexod:
Неудачный выстрел

Ну раз он вам так с дантистом не понравился
Значит очень удачный)
Значит в самое сердце ударил
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
490
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 11:15
#18
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Цитата:
Didos:
Уважаемый Абайка95

А Вы кем работаете? Вы всегда онлайн в чате! Откуда у вас столько свободного времени и вы в теме на все темы. Удивительно.
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