Отправлено: - 10:55

Дантист:

Ну все, свои тридцать серебрянников отработал? Беги в кассу. Тут надо свой мозг включать, а не казенным указанием руководствоваться.

Цитата:Г-н Денисов или Ведлер зайдите со своей страницы уже))И да аргументировано обозначьте свою позицию почему вы против голосования? Людей глупыми считаете?