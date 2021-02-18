Отправлено: - 09:36

Встречались и те, кто был в теме и поддерживал инициативу возврата в свой часовой пояс

Уровень образованности населения за 30 последних лет катастрофически упал, идет борьба за выживание.

В авиации я на себе испытал, что значит работать в чужом часовом поясе. Вечером вылетаешь через 5-6 часовых поясов, днем отсыпаешься и в ночь опять в обратный путь. Потом неделю приходишь в себя. Удаленный износ организма признавала советская власть и предоставляла летному составу право в 35 лет выходить на пенсию.

Цитата:А значит те кто против они не в теме а те кто за сразу в теме?)УдобноЦитата:В Волгограде который наши активисты все приводили в пример,прошло голосование по переводу времени,и ничего не случилось так почему вы считаете наших граждан глупее волгоградцев? И вообще с чего вы решили что вы образование других?)Цитата:Какой-то глупый примерРабота летчика сама по себе вредна для организма и при этом ещё живёшь в разных поясах постоянно от этого и износУ нас же люди уже 17 лет живут при ОДНОМ часовом поясе и испытывают нагрузку только выезжая в другие области или страны