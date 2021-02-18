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Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40954
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:36
Глупо доказывать необходимость жить по природному времени. Это доказано мировой наукой, это поняли жители и руководство Кызылординской области, жившие с нами в одном часовом поясе. И очень странно, что вопросом здоровья населения области озаботилась общественность, а акимат как бы «не догоняет».
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:36
Цитата:
А значит те кто против они не в теме а те кто за сразу в теме?)
Удобно
Цитата:
В Волгограде который наши активисты все приводили в пример,прошло голосование по переводу времени,и ничего не случилось так почему вы считаете наших граждан глупее волгоградцев? И вообще с чего вы решили что вы образование других?)
Цитата:
Какой-то глупый пример
Работа летчика сама по себе вредна для организма и при этом ещё живёшь в разных поясах постоянно от этого и износ
У нас же люди уже 17 лет живут при ОДНОМ часовом поясе и испытывают нагрузку только выезжая в другие области или страны
Встречались и те, кто был в теме и поддерживал инициативу возврата в свой часовой пояс
А значит те кто против они не в теме а те кто за сразу в теме?)
Удобно
Цитата:
Уровень образованности населения за 30 последних лет катастрофически упал, идет борьба за выживание.
В Волгограде который наши активисты все приводили в пример,прошло голосование по переводу времени,и ничего не случилось так почему вы считаете наших граждан глупее волгоградцев? И вообще с чего вы решили что вы образование других?)
Цитата:
В авиации я на себе испытал, что значит работать в чужом часовом поясе. Вечером вылетаешь через 5-6 часовых поясов, днем отсыпаешься и в ночь опять в обратный путь. Потом неделю приходишь в себя. Удаленный износ организма признавала советская власть и предоставляла летному составу право в 35 лет выходить на пенсию.
Какой-то глупый пример
Работа летчика сама по себе вредна для организма и при этом ещё живёшь в разных поясах постоянно от этого и износ
У нас же люди уже 17 лет живут при ОДНОМ часовом поясе и испытывают нагрузку только выезжая в другие области или страны
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7248
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:38
Цитата:
Как сказала одна учительница с модернизированным сознанием из Качар, когда приезжает Елбасы, у нас наступает Нурлыкун. Она лучше знает содержание новых учебных программ. Видимо у нас в Казахстане своё солнце, свои законы астрономии и географии... Прошла зима, настало лето - спасибо Назарбаеву за это!
С солнцем вставать и с солнцем ложиться
Как сказала одна учительница с модернизированным сознанием из Качар, когда приезжает Елбасы, у нас наступает Нурлыкун. Она лучше знает содержание новых учебных программ. Видимо у нас в Казахстане своё солнце, свои законы астрономии и географии... Прошла зима, настало лето - спасибо Назарбаеву за это!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 490
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:43
Дожились,выносим на референдум очевидные вещи! Какая наука,какие законы!? За 30 лет,действительно, люди настолько отупели,что не понимают очевидные,доказанные наукой вещи! А на счёт здоровья и продолжительности жизни,так думаю в нурлыкунии и хорошо,когда мы рано уходим к про отцам. Пенсии платить не надо,лечить не надо и т.д.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 09:53
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:00
Чем мы хуже чувашей? Или там все образованные и хотят перевода а у нас по мнению Денисова все глупые унтерменши и вообще не поймут о чем речь?)
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 32
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:15
Цитата:
Уважаемый Абайка95, Вы внимательно читали статью?! Там русскими буквами составлены слова, из которых выстроено предложение - "Абсолютное большинство впервые слышало о биоритмах и переводе стрелок" наверное имеется ввиду что большинство не знает что такое биоритмы, часовые пояса и.т.п. хотя это как бы не сложные и не малозначимые вещи для людей.
abaika95:
А значит те кто против они не в теме а те кто за сразу в теме?)
А значит те кто против они не в теме а те кто за сразу в теме?)
Уважаемый Абайка95, Вы внимательно читали статью?! Там русскими буквами составлены слова, из которых выстроено предложение - "Абсолютное большинство впервые слышало о биоритмах и переводе стрелок" наверное имеется ввиду что большинство не знает что такое биоритмы, часовые пояса и.т.п. хотя это как бы не сложные и не малозначимые вещи для людей.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:17
Цитата:
Дело даже не в интеллекте, это новый уровень уверования областного акимата в своё всемогущество.
Теперь это повелители солнца!)))
Грустно, что уровень интеллекта в акимате, видимо, не очень отличается от уличного
Дело даже не в интеллекте, это новый уровень уверования областного акимата в своё всемогущество.
Теперь это повелители солнца!)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4483
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:23
Приведу личный пример. Я всю жизнь в восемь часов уже был на ногах и бодро себя чувствовал, а нынче хочется так до десяти ещё поваляться в постели. Видимо точно надо перевести стрелки назад, чтобы нынешние десять, стали восемью часами утра. Я за!
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:25
Цитата:
Уважаемый Дидос
Я процитировал фразу в которой автор вывел вывод что те люди кто в теме поддерживают инициативу по переводу времени
Тоесть по его логике те кто не в теме и не интересуются переводом те автоматически против получаются?
Цитата:
А вы тоже интеллектуальней других себя считаете ?) Тогда давайте ратовать за референдум по переводу времени как в Волгограде или там что-то другое было?)
Didos:
Уважаемый Абайка95, Вы внимательно читали статью?
Уважаемый Абайка95, Вы внимательно читали статью?
Уважаемый Дидос
Я процитировал фразу в которой автор вывел вывод что те люди кто в теме поддерживают инициативу по переводу времени
Тоесть по его логике те кто не в теме и не интересуются переводом те автоматически против получаются?
Цитата:
peshexod:
Дело даже не в интеллекте, это новый уровень
Дело даже не в интеллекте, это новый уровень
А вы тоже интеллектуальней других себя считаете ?) Тогда давайте ратовать за референдум по переводу времени как в Волгограде или там что-то другое было?)
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:38
Цитата:
Вопрос-стрелка, но отвечу - нет, я считаю что наш учёный не умнее природы и других учёных.
На вопрос, отправленный в акимат, действует отталкивающая сила, равная объёму и значимости вопроса
[Исправлено: peshexod, 18.02.2021 - 10:38]
abaika95:
А вы тоже интеллектуальней других себя считаете ?)
А вы тоже интеллектуальней других себя считаете ?)
Вопрос-стрелка, но отвечу - нет, я считаю что наш учёный не умнее природы и других учёных.
На вопрос, отправленный в акимат, действует отталкивающая сила, равная объёму и значимости вопроса
[Исправлено: peshexod, 18.02.2021 - 10:38]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.10.13
- Сообщений:
- 419
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:41
А все радетели забыли, что рабочий день раньше начинался в 8:00. И была такая же темень? Ну переведут на час назад стрелки, и рабочий день опять будет с 8:00. Что изменится?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:44
Цитата:
Ну вы за голосование по переводу или вы людей как Денисов унтерменшами считаете?)
Цитата:
Может потомучто ты стареешь Сайлау?)
Ведлер,Денисов все уже старенькие вот и думают что их трудное просыпание с утра это влияние часового пояса
peshexod:
Вопрос-стрелка, но отвечу - нет, я считаю что наш учёный не умнее природы и других учёных.
Вопрос-стрелка, но отвечу - нет, я считаю что наш учёный не умнее природы и других учёных.
Ну вы за голосование по переводу или вы людей как Денисов унтерменшами считаете?)
Цитата:
сайлау курманов:
Я всю жизнь в восемь часов уже был на ногах и бодро себя чувствовал, а нынче хочется так до десяти ещё поваляться в постели.
Я всю жизнь в восемь часов уже был на ногах и бодро себя чувствовал, а нынче хочется так до десяти ещё поваляться в постели.
Может потомучто ты стареешь Сайлау?)
Ведлер,Денисов все уже старенькие вот и думают что их трудное просыпание с утра это влияние часового пояса
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 728
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:48
Цитата:
Ну все, свои тридцать серебрянников отработал? Беги в кассу. Тут надо свой мозг включать, а не казенным указанием руководствоваться.
abaika95:
Может потомучто ты стареешь Сайлау?) Ведлер,Денисов все уже старенькие вот и думают что их трудное просыпание с утра это влияние часового пояса
Может потомучто ты стареешь Сайлау?) Ведлер,Денисов все уже старенькие вот и думают что их трудное просыпание с утра это влияние часового пояса
Ну все, свои тридцать серебрянников отработал? Беги в кассу. Тут надо свой мозг включать, а не казенным указанием руководствоваться.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ау, cлышащее государство!
Отправлено: 18.02.21 - 10:53
Цитата:
Отвечал уже, в силу образа работы мне лично без разницы сколько на часах и где солнце.
Денисова поддерживаю, так ка согласен с его доводами и ещё моя вредность мотивирует))
Главное в этом вопросе именно диалог, а он никак не идёт и его игнорирование не в копилку авторитетности слуг народа, которых и без этого давно никто серьёзно не воспринимает.
abaika95:
Ну вы за голосование по переводу или вы людей как Денисов унтерменшами считаете?)
Ну вы за голосование по переводу или вы людей как Денисов унтерменшами считаете?)
Отвечал уже, в силу образа работы мне лично без разницы сколько на часах и где солнце.
Денисова поддерживаю, так ка согласен с его доводами и ещё моя вредность мотивирует))
Главное в этом вопросе именно диалог, а он никак не идёт и его игнорирование не в копилку авторитетности слуг народа, которых и без этого давно никто серьёзно не воспринимает.
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