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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 18:52
Цитата:
Когда его спасать прийдут? Или об этом ничего не сказано?
abaika95:
Очень они там обеспокоены ермеком тайчибековым Говорят его посадили просто потомучто он русских и Россию любил
Очень они там обеспокоены ермеком тайчибековым Говорят его посадили просто потомучто он русских и Россию любил
Когда его спасать прийдут? Или об этом ничего не сказано?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 18:56
В нашем дворе появилась не обыкновено красивая девушка. Устроилась в магазин продавцом . А Какие у нее глаза, уф. Сегодня Я, узнал ее имя. Это самые сладкие буквы. Песня а не имя. . Она еще пока неподозревает чем скоро все закончится. )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 19:07
Цитата:
Виталик, и чем же?...
Vit:
Она еще пока неподозревает чем скоро все закончится. )
Она еще пока неподозревает чем скоро все закончится. )
Виталик, и чем же?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 19:10
Цитата:
drakon:Безумно невероятно красивым сексом.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 19:42
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 19:44
Виталя, красивая у ткбя жена...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 19:46
Цитата:
Пропондоны с царьгада?
Они то никуда не придут,они только своих Божко могут натравить) и вот они уже
Когда у нас в стране будет тоже самое как на Украине типо майдана, вот тогда они под шумок придут спасать его)
maxsaf:
Когда его спасать прийдут? Или об этом ничего не сказано?
Когда его спасать прийдут? Или об этом ничего не сказано?
Пропондоны с царьгада?
Они то никуда не придут,они только своих Божко могут натравить) и вот они уже
Когда у нас в стране будет тоже самое как на Украине типо майдана, вот тогда они под шумок придут спасать его)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 21:21
Цитата:
А это когда примерно ожидается?) Обычно вместо "когда" говорят "если"
abaika95:
Когда у нас в стране будет тоже самое как на Украине типо майдана
Когда у нас в стране будет тоже самое как на Украине типо майдана
А это когда примерно ожидается?) Обычно вместо "когда" говорят "если"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 21:23
Цитата:
Всех уже пересажали наверное
alex_60:
да, изнасилований в поезде больше нет.
да, изнасилований в поезде больше нет.
Всех уже пересажали наверное
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 21:25
Цитата:
Он если раскритикует лозунг, то заодно и исправит его
abaika95:
А так да,пусть Путин раскритикует и у нас лозунг У него хорошо получается смотрю)
А так да,пусть Путин раскритикует и у нас лозунг У него хорошо получается смотрю)
Он если раскритикует лозунг, то заодно и исправит его
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 21:47
Цитата:
До Гоги не заедешь, приглашал же?
alex_60:
сидя на вокзале Челябинска в ожидании поезда
сидя на вокзале Челябинска в ожидании поезда
До Гоги не заедешь, приглашал же?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 21:51
Цитата:
Меня Гога, не приглашал...
elektron:
приглашал же?
приглашал же?
Меня Гога, не приглашал...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 22:03
Цитата:
Ну когда у нас победит группировка нац патов вот тогда и будет у нас майдан
АП смотрю этого не понимает
Цитата:
Не,не исправит в России же не исправил
Как были шовики так и остались,так ещё каналы захватили и вещают даже)
maxsaf:
А это когда примерно ожидается?) Обычно вместо "когда" говорят "если
А это когда примерно ожидается?) Обычно вместо "когда" говорят "если
Ну когда у нас победит группировка нац патов вот тогда и будет у нас майдан
АП смотрю этого не понимает
Цитата:
maxsaf:
Он если раскритикует лозунг, то заодно и исправит его
Он если раскритикует лозунг, то заодно и исправит его
Не,не исправит в России же не исправил
Как были шовики так и остались,так ещё каналы захватили и вещают даже)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 23:22
Цитата:
Если говорят, когда не ждёшь.
maxsaf:
Обычно вместо "когда" говорят "если"
Обычно вместо "когда" говорят "если"
Если говорят, когда не ждёшь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.02.21 - 00:59
Цитата:
без обид, но придут или придёт.
maxsaf:
Когда его спасать прийдут?
Когда его спасать прийдут?
без обид, но придут или придёт.
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