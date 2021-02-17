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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 61 из 61«1...596061
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9939
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 18:52
#901
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Цитата:
abaika95:
Очень они там обеспокоены ермеком тайчибековым Говорят его посадили просто потомучто он русских и Россию любил

Когда его спасать прийдут? Или об этом ничего не сказано? :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10077
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 18:56
#902
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В нашем дворе появилась не обыкновено красивая девушка. Устроилась в магазин продавцом . А Какие у нее глаза, уф. Сегодня Я, узнал ее имя. Это самые сладкие буквы. Песня а не имя. . Она еще пока неподозревает чем скоро все закончится. )
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21163
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 19:07
#903
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Цитата:
Vit:
Она еще пока неподозревает чем скоро все закончится. )

Виталик, и чем же?... :oops:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10077
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 19:10
#904
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Цитата:
drakon:
Безумно невероятно красивым сексом.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10077
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 19:42
#905
Комментарий удален модератором.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21163
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 19:44
#906
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Виталя, красивая у ткбя жена... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 19:46
#907
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Цитата:
maxsaf:
Когда его спасать прийдут? Или об этом ничего не сказано?

Пропондоны с царьгада?
Они то никуда не придут,они только своих Божко могут натравить) и вот они уже
Когда у нас в стране будет тоже самое как на Украине типо майдана, вот тогда они под шумок придут спасать его)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9939
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 21:21
#908
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Цитата:
abaika95:
Когда у нас в стране будет тоже самое как на Украине типо майдана

А это когда примерно ожидается?) Обычно вместо "когда" говорят "если" :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9939
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 21:23
#909
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Цитата:
alex_60:
да, изнасилований в поезде больше нет.

Всех уже пересажали наверное :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9939
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 21:25
#910
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Цитата:
abaika95:
А так да,пусть Путин раскритикует и у нас лозунг У него хорошо получается смотрю)

Он если раскритикует лозунг, то заодно и исправит его :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 21:47
#911
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Цитата:
alex_60:
сидя на вокзале Челябинска в ожидании поезда

До Гоги не заедешь, приглашал же? :-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21163
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 21:51
#912
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Цитата:
elektron:
приглашал же? :-)

Меня Гога, не приглашал... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 22:03
#913
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Цитата:
maxsaf:
А это когда примерно ожидается?) Обычно вместо "когда" говорят "если

Ну когда у нас победит группировка нац патов вот тогда и будет у нас майдан
АП смотрю этого не понимает
Цитата:
maxsaf:
Он если раскритикует лозунг, то заодно и исправит его

Не,не исправит в России же не исправил
Как были шовики так и остались,так ещё каналы захватили и вещают даже)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 23:22
#914
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Цитата:
maxsaf:
Обычно вместо "когда" говорят "если"

Если говорят, когда не ждёшь. :lol: ;-)
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