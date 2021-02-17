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≡ Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40952
Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 17.02.21 - 18:23
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По прогнозам синоптиков, 18-20 февраля на территории Костанайской области ожидается облачная погода со снегопадами, усиливающимися в дневное время. В четверг днем местами возможны осадки в виде дождя и снега.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11074
Re: Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни...
Отправлено: 17.02.21 - 18:23
#1
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снег и метель.
просто ужас какой то.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21163
Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 17.02.21 - 18:38
#2
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Цитата:
alex_60:
просто ужас какой то.

У нас, +7. Снег растаял... :lol:
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
103
Re: Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни...
Отправлено: 17.02.21 - 21:39
#3
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Цитата:
drakon:
У нас, +7. Снег растаял..

А у нас если зима то зима, если лето то лето, если осень то золотая, и весна как на картине Грачи прилетели.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21163
Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 17.02.21 - 21:43
#4
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Цитата:
Janus:
весна как на картине Грачи прилетели.

И до сих пор, прилетают?... :lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7246
Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 17.02.21 - 22:10
#5
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Цитата:
drakon:
И до сих пор, прилетают?.

неее, после этого случая, не стали...
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
103
Re: Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни...
Отправлено: 17.02.21 - 22:40
#6
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Цитата:
yudjin:
И до сих пор, прилетают?.

Удивишься но до сих пор прилетают. И не надо опошлять прекрасное произведение Саврасова.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
103
Re: Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни...
Отправлено: 17.02.21 - 22:44
#7
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Кстати вчера видел стайки свиристелей. Значит скоро весна.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7246
Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 17.02.21 - 23:11
#8
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Цитата:
Janus:
Кстати вчера видел стайки свиристелей. Значит скоро весна.

Свиристели уже недели две как в городе обитают. У меня за окном большая дичка и высоченная береза выше дома 5-ти этажного. По выходным у нас прям кружок юных орнитологов... к привычным воробьям, голубям и синицам добавились снегири, свиристели, пара-тройка дроздов и чижи.












[Исправлено: yudjin, 17.02.2021 - 23:12]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21163
Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 17.02.21 - 23:14
#9
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Цитата:
yudjin:
Свиристели уже недели две как в городе обитают.

А наши птички, ваще не улетают... :lol: ;-)
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
103
Re: Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни...
Отправлено: 17.02.21 - 23:17
#10
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Цитата:
drakon:
А наши птички, ваще не улетают...

Их ареал предполагает что в Германии они живут круглогодично, а к нам они ближе к весне прилетают, затем улетают дальше на Север.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6371
Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 17.02.21 - 23:19
#11
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Цитата:
Janus:
затем улетают дальше на Север.

Значит скоро до Алекса в Кемерово долетят. :lol:
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