Отправлено: - 23:11

Janus:

Кстати вчера видел стайки свиристелей. Значит скоро весна.

[Исправлено: yudjin, 17.02.2021 - 23:12]

Цитата:Свиристели уже недели две как в городе обитают. У меня за окном большая дичка и высоченная береза выше дома 5-ти этажного. По выходным у нас прям кружок юных орнитологов... к привычным воробьям, голубям и синицам добавились снегири, свиристели, пара-тройка дроздов и чижи.