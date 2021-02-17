Прогноз на 5 дней
ясно-18°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 65% влажность
  • В, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40952
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 17.02.21 - 22:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчётная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА с населением прошла сегодня в режиме онлайн. Главе региона задали 24 вопроса, из них 6 - посредством месенджера Zoom. Доклад и ответы на вопросы заняли 1 час и 30 минут.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3132
Re: Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким...
Отправлено: 17.02.21 - 22:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
выделены средства в объёме 8,5 млн тенге на разработКу проектно-сметной документации

Источник:
----Раньше бы завхоз со строителями прошлись бы, да в блокнотик записали бы , где и что отремонтировать . :lol: :lol:
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7246
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 17.02.21 - 22:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Раньше бы завхоз со строителями прошлись бы, да в блокнотик записали бы , где и что отремонтировать .

ну дык раньше были хозяйственники, а сейчас освоители бюджета в костюмчиках

Раньше в Костанае было 3 театра, а теперь 4... Театр одного ак...има.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2198
Про школы, дороги и пандемию - О чём ещё говорил аким Костанайской области на отчётной встрече?
Отправлено: 17.02.21 - 23:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Раньше бы завхоз со строителями прошлись бы, да в блокнотик записали бы , где и что отремонтировать .

Да, прорабы сейчас другие...

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS