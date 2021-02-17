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≡ Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40950
Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 17.02.21 - 18:23
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По прогнозам синоптиков, 18-20 февраля на территории Костанайской области ожидается облачная погода со снегопадами, усиливающимися в дневное время. В четверг днем местами возможны осадки в виде дождя и снега.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11074
Re: Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни...
Отправлено: 17.02.21 - 18:23
#1
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снег и метель.
просто ужас какой то.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21159
Переменчивый ветер, снег и метель ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 17.02.21 - 18:38
#2
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Цитата:
alex_60:
просто ужас какой то.

У нас, +7. Снег растаял... :lol:
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