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Голосуй ЗА наше природное время!
Голосуй ЗА наше природное время!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40950
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:39
Уже несколько лет инициативная группа пытается вернуть в Костанайской области наше природное время, определенное наукой. С ним мы жили много лет, пока чиновники по своим причинам и не спрашивая жителей, не решили упразднить часовой пояс в нашей и Кзыл-ординской областях и приравнять наше время к Астане и Алматы.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11074
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 13:20
Цитата:
нет не так переводится.
не Шура,как бы тебе не хотелось.
красиво выглядеть хочешь.
вон Дракон знает перевод слов абайка
abaika95:
Шура)
Шура)
нет не так переводится.
не Шура,как бы тебе не хотелось.
красиво выглядеть хочешь.
вон Дракон знает перевод слов абайка
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11074
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 13:47
Цитата:
еще раз.название Кустанай ввели царские картографы.
почему- я уже пояснял.
какие у него корни- история умалчивает.
но название броду было присвоено на русском языке - Кустанай.
и никак иначе.
abaika95:
что топоним Кустанай имеет русские корни
что топоним Кустанай имеет русские корни
еще раз.название Кустанай ввели царские картографы.
почему- я уже пояснял.
какие у него корни- история умалчивает.
но название броду было присвоено на русском языке - Кустанай.
и никак иначе.
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 14:38
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 488
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 14:51
Как можно решать за время?? Ну что за бред? Давно до нас выяснили что такое часовые пояса,что такое время года,широта,долгота и т.д. Мы зачем опять становимся всемирным посмешищем??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21159
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 15:01
Цитата:
Где результат?...
НОЧНОЙ ДОЗОР:
Весело, но опрос уже завершен)
Весело, но опрос уже завершен)
Где результат?...
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 15:02
Цитата:
Они наверно поняли что сделали кривую голосовалку
Поэтому результата не будет
Либо через время появится нормальное голосование
drakon:
Где результат?...
Где результат?...
Они наверно поняли что сделали кривую голосовалку
Поэтому результата не будет
Либо через время появится нормальное голосование
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 15:04
Цитата:
Кроме нас много где по миру время не совпадает в той же России,в Волгограде в прошлом году также проводили голосование по переводу часов и там не было возмущений от активистов
Сабыр:
Мы зачем опять становимся всемирным посмешищем??
Мы зачем опять становимся всемирным посмешищем??
Кроме нас много где по миру время не совпадает в той же России,в Волгограде в прошлом году также проводили голосование по переводу часов и там не было возмущений от активистов
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 488
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 15:08
Цитата:
Вообще не показатель. Им там как дед прикажет-так и будет. Надеюсь,к нас др путь.
abaika95:
не совпадает в той же России
не совпадает в той же России
Вообще не показатель. Им там как дед прикажет-так и будет. Надеюсь,к нас др путь.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 15:13
Цитата:
Ну не сказал бы
Люди спокойно подняли вопрос
Власть организовала голосование
Люди проголосовали за перевод
И всеровно остались недовольны))
Так и у нас надо и закрыть уже эту тему
Хотя я бы не закрывал
Это же кладезь
Пока везде по стране люди обсуждают зарплаты,дороги и карантин у нас можно фокус внимания перевести на перевод стрелок)))
Сабыр:
Вообще не показатель. Им там как дед прикажет-так и будет. Надеюсь,к нас др путь.
Вообще не показатель. Им там как дед прикажет-так и будет. Надеюсь,к нас др путь.
Ну не сказал бы
Люди спокойно подняли вопрос
Власть организовала голосование
Люди проголосовали за перевод
И всеровно остались недовольны))
Так и у нас надо и закрыть уже эту тему
Хотя я бы не закрывал
Это же кладезь
Пока везде по стране люди обсуждают зарплаты,дороги и карантин у нас можно фокус внимания перевести на перевод стрелок)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1065
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 17:48
Цитата:
Молодец, Сабыр! Единственный человек, который поддержал невмешательство в природное время. А то поменяли часовой пояс, став посмешищем для всего человечества, хотели показать себя выше матери природы. Но раз есть широта и долгота, соответствующая определенному часовому поясу, то и нужно придерживаться нормальной всемирной классификации, а не лепить позорную отсебятину на потеху всему мировому сообществу.
Цитата:
Это вот и есть пример типичного либероидного перевода стрелок, если кто не понял!
Сабыр:
Как можно решать за время?? Ну что за бред?
Как можно решать за время?? Ну что за бред?
Молодец, Сабыр! Единственный человек, который поддержал невмешательство в природное время. А то поменяли часовой пояс, став посмешищем для всего человечества, хотели показать себя выше матери природы. Но раз есть широта и долгота, соответствующая определенному часовому поясу, то и нужно придерживаться нормальной всемирной классификации, а не лепить позорную отсебятину на потеху всему мировому сообществу.
Цитата:
abaika95:
Пока везде по стране люди обсуждают зарплаты,дороги и карантин у нас можно фокус внимания перевести на перевод стрелок)))
Пока везде по стране люди обсуждают зарплаты,дороги и карантин у нас можно фокус внимания перевести на перевод стрелок)))
Это вот и есть пример типичного либероидного перевода стрелок, если кто не понял!
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 434
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 18:11
А не кажется ли вам , что есть более злободневная тема
"В 2021 году заканчивается введенный еще президентом Назарбаевым мораторий на продажу земли. Власть на перепутье: продлить или все же решить болезненный для казахов земельный вопрос? Ведь в свое время детонатором этого шага стали широкие акции протеста по всей стране, которые также были спровоцированы девальвацией и ухудшением социально-экономической жизни в стране. Сейчас кризис только усугубился, а земельный вопрос решать, так или иначе, надо "
"В 2021 году заканчивается введенный еще президентом Назарбаевым мораторий на продажу земли. Власть на перепутье: продлить или все же решить болезненный для казахов земельный вопрос? Ведь в свое время детонатором этого шага стали широкие акции протеста по всей стране, которые также были спровоцированы девальвацией и ухудшением социально-экономической жизни в стране. Сейчас кризис только усугубился, а земельный вопрос решать, так или иначе, надо "
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