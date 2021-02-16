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≡ Голосуй ЗА наше природное время!
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40950
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:39
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Уже несколько лет инициативная группа пытается вернуть в Костанайской области наше природное время, определенное наукой. С ним мы жили много лет, пока чиновники по своим причинам и не спрашивая жителей, не решили упразднить часовой пояс в нашей и Кзыл-ординской областях и приравнять наше время к Астане и Алматы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11074
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 13:20
#75
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Цитата:
abaika95:
Шура)


нет не так переводится.
не Шура,как бы тебе не хотелось.
красиво выглядеть хочешь.
вон Дракон знает перевод слов абайка
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11074
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 13:47
#76
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Цитата:
abaika95:
что топоним Кустанай имеет русские корни


еще раз.название Кустанай ввели царские картографы.
почему- я уже пояснял.
какие у него корни- история умалчивает.
но название броду было присвоено на русском языке - Кустанай.
и никак иначе.
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Н
§ НОЧНОЙ ДОЗОР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 14:38
#77
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Весело, но опрос уже завершен)

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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
488
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 14:51
#78
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Как можно решать за время?? Ну что за бред? Давно до нас выяснили что такое часовые пояса,что такое время года,широта,долгота и т.д. Мы зачем опять становимся всемирным посмешищем??
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21159
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 15:01
#79
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Цитата:
НОЧНОЙ ДОЗОР:
Весело, но опрос уже завершен)

Где результат?... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7005
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 15:02
#80
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Цитата:
drakon:
Где результат?...

Они наверно поняли что сделали кривую голосовалку
Поэтому результата не будет
Либо через время появится нормальное голосование
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7005
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 15:04
#81
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Цитата:
Сабыр:
Мы зачем опять становимся всемирным посмешищем??

Кроме нас много где по миру время не совпадает в той же России,в Волгограде в прошлом году также проводили голосование по переводу часов и там не было возмущений от активистов
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
488
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 15:08
#82
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Цитата:
abaika95:
не совпадает в той же России

Вообще не показатель. Им там как дед прикажет-так и будет. Надеюсь,к нас др путь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7005
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 15:13
#83
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Цитата:
Сабыр:
Вообще не показатель. Им там как дед прикажет-так и будет. Надеюсь,к нас др путь.

Ну не сказал бы
Люди спокойно подняли вопрос
Власть организовала голосование
Люди проголосовали за перевод
И всеровно остались недовольны))
Так и у нас надо и закрыть уже эту тему
Хотя я бы не закрывал
Это же кладезь
Пока везде по стране люди обсуждают зарплаты,дороги и карантин у нас можно фокус внимания перевести на перевод стрелок)))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1065
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 17:48
#84
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Цитата:
Сабыр:
Как можно решать за время?? Ну что за бред?

Молодец, Сабыр! Единственный человек, который поддержал невмешательство в природное время. А то поменяли часовой пояс, став посмешищем для всего человечества, хотели показать себя выше матери природы. Но раз есть широта и долгота, соответствующая определенному часовому поясу, то и нужно придерживаться нормальной всемирной классификации, а не лепить позорную отсебятину на потеху всему мировому сообществу.
Цитата:
abaika95:
Пока везде по стране люди обсуждают зарплаты,дороги и карантин у нас можно фокус внимания перевести на перевод стрелок)))

Это вот и есть пример типичного либероидного перевода стрелок, если кто не понял!
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
434
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 18:11
#85
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А не кажется ли вам , что есть более злободневная тема
"В 2021 году заканчивается введенный еще президентом Назарбаевым мораторий на продажу земли. Власть на перепутье: продлить или все же решить болезненный для казахов земельный вопрос? Ведь в свое время детонатором этого шага стали широкие акции протеста по всей стране, которые также были спровоцированы девальвацией и ухудшением социально-экономической жизни в стране. Сейчас кризис только усугубился, а земельный вопрос решать, так или иначе, надо "
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