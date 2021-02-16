Отправлено: - 17:48

Сабыр:

Как можно решать за время?? Ну что за бред?

abaika95:

Пока везде по стране люди обсуждают зарплаты,дороги и карантин у нас можно фокус внимания перевести на перевод стрелок)))

Цитата:Молодец, Сабыр! Единственный человек, который поддержал невмешательство в природное время. А то поменяли часовой пояс, став посмешищем для всего человечества, хотели показать себя выше матери природы. Но раз есть широта и долгота, соответствующая определенному часовому поясу, то и нужно придерживаться нормальной всемирной классификации, а не лепить позорную отсебятину на потеху всему мировому сообществу.Цитата:Это вот и есть пример типичного либероидного перевода стрелок, если кто не понял!