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≡ По делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили полицейского, который находился в патрульной машине
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40949
По делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили полицейского, который находился в патрульной машине
Отправлено: 17.02.21 - 15:46
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Сотрудник полиции Акылбек САЛАПАЕВ сидел на пассажирском сидении патрульной машины, которая в конце июля 2020 года столкнулась с ВАЗом. Тогда погиб 4-летний мальчик, а его 12-летний брат скончался по дороге в больницу
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10072
Re: По делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили...
Отправлено: 17.02.21 - 15:46
#1
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Я двигаюсь на скоростной трассе, или стою на обочине . Я сто раз посмотрю в зеркало прежде чем выйти. И мне без разницы с какой скоростью едет полицейский или другой транспорт. Да и как свидитель определил 150 км он гонит, когда он сам сказал что такое только в кино видел , по кинофильмам что-ли определил? На видео только Я увидел глупый маневр Виктора.? Вам соболезнование это однозначно, но у меня не хватило бы духа доказывать что полицейские не правы а вы правы. Незнаю как по закону это все закончится , а по-человечески вам нужно петлю одеть. Я бы так и сделал бы. Не дай бог конечно. Прежде чем делать маневр нужно было в зеркало посмотреть, эти полицейские не 500 км в час летели что б не увидеть их
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21156
По делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили полицейского, который находился в патрульной машине
Отправлено: 17.02.21 - 16:34
#2
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Делается всё, чтобы оправдать полицию... :-o

[Исправлено: drakon, 17.02.2021 - 16:35]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1163
По делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили полицейского, который находился в патрульной машине
Отправлено: 17.02.21 - 16:44
#3
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Цитата:
– Скажите, вы знаете пункт 6.1 ПДД РК? – спросил адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО


Ну, видно же на видео, что водитель 15-шки вслепую перестроился в левый ряд. Причём тут вообще проблесковые маячки и звуковые сигналы? Там могла быть и не машина полиции, это за населённым пунктом - разрешённая скорость на том участке 110 км/ч. Ударили бы почти также. Пассажирам машины без подушек хватило бы и 110...

Очень жаль, но мне кажется, водитель 15-шки нарушил пункт 8.5. ПДД. МАНЕВРИРОВАНИЕ. "При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения."

[Исправлено: Тот самый, 17.02.2021 - 16:56]
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