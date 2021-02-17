Re: По делу о смертельном ДТП на рудненской трассе допросили...

Отправлено: - 15:46

Я двигаюсь на скоростной трассе, или стою на обочине . Я сто раз посмотрю в зеркало прежде чем выйти. И мне без разницы с какой скоростью едет полицейский или другой транспорт. Да и как свидитель определил 150 км он гонит, когда он сам сказал что такое только в кино видел , по кинофильмам что-ли определил? На видео только Я увидел глупый маневр Виктора.? Вам соболезнование это однозначно, но у меня не хватило бы духа доказывать что полицейские не правы а вы правы. Незнаю как по закону это все закончится , а по-человечески вам нужно петлю одеть. Я бы так и сделал бы. Не дай бог конечно. Прежде чем делать маневр нужно было в зеркало посмотреть, эти полицейские не 500 км в час летели что б не увидеть их