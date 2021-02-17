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≡ «Настрой боевой!» - Когда заработают театры и дома культуры в Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40949
«Настрой боевой!» - Когда заработают театры и дома культуры в Костанайской области?
Отправлено: 17.02.21 - 13:44
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Первым порадует жителей спектаклем после вынужденного простоя Русский драматический театр. Сегодня, 17 февраля, вечером здесь покажут лирическую комедию «Сирена и Виктория».
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21156
Re: «Настрой боевой!» - Когда заработают театры и дома культуры...
Отправлено: 17.02.21 - 13:44
#1
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А сколько Домов Культуры,
осталось в области?... :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10072
Re: «Настрой боевой!» - Когда заработают театры и дома культуры...
Отправлено: 17.02.21 - 15:23
#2
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Люди почти год без работы сидели . Как они выживали? В такси что ли все сели. ?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11072
«Настрой боевой!» - Когда заработают театры и дома культуры в Костанайской области?
Отправлено: 17.02.21 - 16:00
#3
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Цитата:
Vit:
Люди почти год без работы сидели . Как они выживали? В такси что ли все сели. ?


зарплата то шла на карточки.
233000=средняя по кз сейчас.
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