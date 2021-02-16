Отправлено: - 14:58

ПолиграфЪ Боярышников:

Да,жаль что не до всех доходит,какой вред наносит вакцина.смерть,паралич и ничего хорошего не ждите.делайте если жить надоело.

Цитата:Есть Погрешность вакциныПричем от любой болезниКак иммунитет выдержит или нетНо там прям минимальные доли,большинство людей всервоно выдерживают вакцинацию и потом живут не болея....до следующей вакцины))