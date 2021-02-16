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≡ О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40946
О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
Отправлено: 16.02.21 - 10:36
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В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана рассказали о реакциях, которые возникли у казахстанцев, получивших российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". По данным ведомства, у некоторых отмечается температура и грипподобные симптомы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11059
Re: О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19...
Отправлено: 16.02.21 - 10:36
#1
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проверьте у себя сначала наличие антител,
стоит это сейчас меньше двух тысяч тенге.
при показателе COI (cut-off index) больше 80,
как говорят врачи, без маски в красной зоне можно находиться.
имею примеры у неболевших ,сдававших несколько раз ПЦР с отрицательным
результатом,имеющих этот показатель и за 100, и за 200.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10063
Re: О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19...
Отправлено: 16.02.21 - 10:49
#2
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Да это все мелочь. Можно и потерпеть. В любом случае это лучше чем реально болеть. Когда с тебя пот бежит градом, футболки по два раза на день меняешь. В туалет бегаешь, по пять раз на день. Когда проходишь томографию и тебе врач в лицо говорит у тебя 60% порожения легких . И ты ему говоришь, а че теперь делать? Какие таблетки купить? А она говорит незнаю, нету лекарств от ковида. Мы вас щас будем лечить по протоколу который Минздрав нам приказал.
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
15
Re: О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19...
Отправлено: 16.02.21 - 13:01
#3
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Цитата:
больше 80, как говорят врачи, без маски в красной зоне можно находиться. имею примеры у неболевших ,сдававших несколько раз ПЦР с отрицательным результатом,имеющих этот показатель и за 100, и за 200. Источник:


интересно а сколько времени эти антитела держаться в организме человека?
сказали вакцина два года.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10063
О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
Отправлено: 16.02.21 - 13:29
#4
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Цитата:
Начальник:
Еще ученые пишут что скорей всего ковид у нас на долго , чуть ли не на всю жизнь! Он мутирует.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
114
Re: О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19...
Отправлено: 16.02.21 - 13:55
#5
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Смелый, честный и порядочный советский доктор!
Побольше бы таких врачей ,которые знают своё дело .и борются за здоровье нации.и не боятся сказать правду. Бога вам в помощь.
Да,жаль что не до всех доходит,какой вред наносит вакцина.смерть,паралич и ничего хорошего не ждите.делайте если жить надоело.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10063
О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
Отправлено: 16.02.21 - 14:30
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Обьясни мне почему я должен верить этому типу . А другим сотням, тысячам ученым по всему миру не верить?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11059
Re: О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19...
Отправлено: 16.02.21 - 14:50
#7
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Цитата:
Vit:
Обьясни мне


если он/она собирает всякую грязь по помоечным сайтам,
независимо это про дворец, или про спутник, или ссср,
то однозначно этому он/она с его видосиками верить нельзя.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6996
Re: О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19...
Отправлено: 16.02.21 - 14:58
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да,жаль что не до всех доходит,какой вред наносит вакцина.смерть,паралич и ничего хорошего не ждите.делайте если жить надоело.

Есть Погрешность вакцины
Причем от любой болезни
Как иммунитет выдержит или нет
Но там прям минимальные доли,большинство людей всервоно выдерживают вакцинацию и потом живут не болея....до следующей вакцины))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1587
Re: О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19...
Отправлено: 17.02.21 - 12:22
#9
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Цитата:
Vit:

Цитата:
abaika95:


От вакцины "Пфайзер" уже скончалось 24 человека; японцы пятую часть этого "Пфайзера" просто напросто выкидывают - оказывается , емкость для уколов "Пфайзера" предназначена для 5 доз уколов и притом 4 укола делаются стандартными шприцами, а пятый укол почему то каким то специальным шприцом, и хранить вакцину нужно, как и при транспортировке и при хранений, в холодильной емкости с температурой -70 градусов.

Вакцинироваться: НУЖНО и ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Мои знакомые, кто уже провакционировался, говорят что всё в штатном режиме, как и при обычной вакцине против обычного гриппа: пришёл, спросили о реакциях на уколы, укололи, посидел полчаса, спросили всё в порядке, оделся и ушёл.
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