О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
Отправлено: 16.02.21 - 10:36
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана рассказали о реакциях, которые возникли у казахстанцев, получивших российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". По данным ведомства, у некоторых отмечается температура и грипподобные симптомы. Читать новость
проверьте у себя сначала наличие антител, стоит это сейчас меньше двух тысяч тенге. при показателе COI (cut-off index) больше 80, как говорят врачи, без маски в красной зоне можно находиться. имею примеры у неболевших ,сдававших несколько раз ПЦР с отрицательным результатом,имеющих этот показатель и за 100, и за 200.
Да это все мелочь. Можно и потерпеть. В любом случае это лучше чем реально болеть. Когда с тебя пот бежит градом, футболки по два раза на день меняешь. В туалет бегаешь, по пять раз на день. Когда проходишь томографию и тебе врач в лицо говорит у тебя 60% порожения легких . И ты ему говоришь, а че теперь делать? Какие таблетки купить? А она говорит незнаю, нету лекарств от ковида. Мы вас щас будем лечить по протоколу который Минздрав нам приказал.
больше 80, как говорят врачи, без маски в красной зоне можно находиться. имею примеры у неболевших ,сдававших несколько раз ПЦР с отрицательным результатом,имеющих этот показатель и за 100, и за 200. Источник:
Смелый, честный и порядочный советский доктор! Побольше бы таких врачей ,которые знают своё дело .и борются за здоровье нации.и не боятся сказать правду. Бога вам в помощь. Да,жаль что не до всех доходит,какой вред наносит вакцина.смерть,паралич и ничего хорошего не ждите.делайте если жить надоело.
ПолиграфЪ Боярышников: Да,жаль что не до всех доходит,какой вред наносит вакцина.смерть,паралич и ничего хорошего не ждите.делайте если жить надоело.
Есть Погрешность вакцины Причем от любой болезни Как иммунитет выдержит или нет Но там прям минимальные доли,большинство людей всервоно выдерживают вакцинацию и потом живут не болея....до следующей вакцины))
От вакцины "Пфайзер" уже скончалось 24 человека; японцы пятую часть этого "Пфайзера" просто напросто выкидывают - оказывается , емкость для уколов "Пфайзера" предназначена для 5 доз уколов и притом 4 укола делаются стандартными шприцами, а пятый укол почему то каким то специальным шприцом, и хранить вакцину нужно, как и при транспортировке и при хранений, в холодильной емкости с температурой -70 градусов.
Вакцинироваться: НУЖНО и ОБЯЗАТЕЛЬНО. Мои знакомые, кто уже провакционировался, говорят что всё в штатном режиме, как и при обычной вакцине против обычного гриппа: пришёл, спросили о реакциях на уколы, укололи, посидел полчаса, спросили всё в порядке, оделся и ушёл.
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