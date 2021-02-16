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Голосуй ЗА наше природное время!
Голосуй ЗА наше природное время!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 40946
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:39
Уже несколько лет инициативная группа пытается вернуть в Костанайской области наше природное время, определенное наукой. С ним мы жили много лет, пока чиновники по своим причинам и не спрашивая жителей, не решили упразднить часовой пояс в нашей и Кзыл-ординской областях и приравнять наше время к Астане и Алматы.
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Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 00:02
Цитата:
Я ему не адвокат
Если у вас уже сформированное мнение о человеке то зачем мне переубеждать вас?
Он может быть виноват во многом критичном
Но вот только вопрос по времени адресован не по адресу,не он тут решает как мне кажется)
Намекаю активистам (глаз подмигивает) попробуйте в своих выступлениях задеть президента или АП ! Мол они не хотят что бы в области перевели время...
Посмотрим на результат
Активистам всервоно же нечего терять?
Или есть?
Тут уже будет вопрос!
peshexod:
Это да... сформировал он мнение о себе... Человека судят по поступкам, он их сделал. Чем ответить за него сможете?
Это да... сформировал он мнение о себе... Человека судят по поступкам, он их сделал. Чем ответить за него сможете?
Я ему не адвокат
Если у вас уже сформированное мнение о человеке то зачем мне переубеждать вас?
Он может быть виноват во многом критичном
Но вот только вопрос по времени адресован не по адресу,не он тут решает как мне кажется)
Намекаю активистам (глаз подмигивает) попробуйте в своих выступлениях задеть президента или АП ! Мол они не хотят что бы в области перевели время...
Посмотрим на результат
Активистам всервоно же нечего терять?
Или есть?
Тут уже будет вопрос!
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 00:07
Цитата:
Нет не думаю
Есть определенная позиция отдельных лиц в АП
И они не хотят чтобы северная приграничная область переходила на "российское" время
И тут им никто не указ
А чтобы не палить контору
Они сдают местных Царьков мол вот они на местах не хотят переводить! а с нас взятки гладки,мы якобы и не против но в тоже время палки в колеса вставим!
Ну это смешно)).АП не может пойти на встречу народу и упавают на местных акимчиков?
Прям смешно
peshexod:
Может потому что наш учёный Мамин? Разногласие думаете?
Может потому что наш учёный Мамин? Разногласие думаете?
Нет не думаю
Есть определенная позиция отдельных лиц в АП
И они не хотят чтобы северная приграничная область переходила на "российское" время
И тут им никто не указ
А чтобы не палить контору
Они сдают местных Царьков мол вот они на местах не хотят переводить! а с нас взятки гладки,мы якобы и не против но в тоже время палки в колеса вставим!
Ну это смешно)).АП не может пойти на встречу народу и упавают на местных акимчиков?
Прям смешно
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 00:16
Юджин переименуй ветку в
"Голосуй или проиграешь!"
Очень символично будет))
"Голосуй или проиграешь!"
Очень символично будет))
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 01:10
Цитата:
Вы же знаете вертикальное устройство, человеку дали весь карт-бланш за определенные пункты договоренности и я не думаю что именно время там стоит отдельным пунктом, дело подозреваю в прецеденте. Непозволительно народному мнению влиять на генеральную линию, хотя она не чёткая, но перевод время там не был прописан и потому казус, боязнь опростоволоситься.
Короче я не знаю как ещё можно его оправдать, но от этого тошнит честное слово.
Президент и АП не для того поставили "в законе" что бы время тратить на мелочь, пусть сам решает когда солнцу вставать.
abaika95:
Но вот только вопрос по времени адресован не по адресу,не он тут решает как мне кажется)Намекаю активистам (глаз подмигивает) попробуйте в своих выступлениях задеть президента или АП ! Мол они не хотят что бы в области перевели время...
Но вот только вопрос по времени адресован не по адресу,не он тут решает как мне кажется)Намекаю активистам (глаз подмигивает) попробуйте в своих выступлениях задеть президента или АП ! Мол они не хотят что бы в области перевели время...
Вы же знаете вертикальное устройство, человеку дали весь карт-бланш за определенные пункты договоренности и я не думаю что именно время там стоит отдельным пунктом, дело подозреваю в прецеденте. Непозволительно народному мнению влиять на генеральную линию, хотя она не чёткая, но перевод время там не был прописан и потому казус, боязнь опростоволоситься.
Короче я не знаю как ещё можно его оправдать, но от этого тошнит честное слово.
Президент и АП не для того поставили "в законе" что бы время тратить на мелочь, пусть сам решает когда солнцу вставать.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 01:14
Цитата:
Не понимаю связи с Челябой, звучит как заговор.
Цитата:
Тут не понял, возможно проблемы перевода
См. коммент выше.
abaika95:
Есть определенная позиция отдельных лиц в АПИ они не хотят чтобы северная приграничная область переходила на "российское" времяИ тут им никто не указ
Есть определенная позиция отдельных лиц в АПИ они не хотят чтобы северная приграничная область переходила на "российское" времяИ тут им никто не указ
Не понимаю связи с Челябой, звучит как заговор.
Цитата:
abaika95:
Они сдают местных Царьков мол вот они на местах не хотят переводить! а с нас взятки гладки,мы якобы и не против но в тоже время палки в колеса вставим!Ну это смешно)).АП не может пойти на встречу народу и упавают на местных акимчиков?Прям смешно
Они сдают местных Царьков мол вот они на местах не хотят переводить! а с нас взятки гладки,мы якобы и не против но в тоже время палки в колеса вставим!Ну это смешно)).АП не может пойти на встречу народу и упавают на местных акимчиков?Прям смешно
Тут не понял, возможно проблемы перевода
См. коммент выше.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 10:26
Цитата:
ооо, некоторые как обычно ищут российский след в любых инициативах северян?
ну да, мейнстрим нурлыкунии...
Только вот, в первую очередь, у инициаторов равнение на Кзыл-Орду было...хотя кому я это говорю... "российский" след -это диагноз на долго.
abaika95:
И они не хотят чтобы северная приграничная область переходила на "российское" время
И они не хотят чтобы северная приграничная область переходила на "российское" время
ооо, некоторые как обычно ищут российский след в любых инициативах северян?
ну да, мейнстрим нурлыкунии...
Только вот, в первую очередь, у инициаторов равнение на Кзыл-Орду было...хотя кому я это говорю... "российский" след -это диагноз на долго.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1063
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 10:55
Цитата:
Ну если по-вашему Юра - юрист, то да, Маркс - марксист!
Цитата:
С этим учением лучше к Максу, возможно он сможет даже из Канады разрулить для вас все вопросы по Максизму.
Цитата:
Мне это напоминает переписку с доставщиками посылок, когда они просят доказать, что посылка не доставлена. Какой-то креативщик не долго думая тупо сфоткал пустой стол. Вы поймите, жизнью на планете правит закон нормального распределения. НЕнормально - это любое отклонение от нормы. Например, ненормативная лексика, ненормированный рабочий день, ненормальный человек, ненормальное время полдня.
Ко всему можно привыкнуть, можно начать общаться матами, перестать соблюдать нормы закона, общепринятые нормы поведения. Потом можно долго спрашивать, рассуждать и требовать доказательств о счастливых временах нормальной жизни. Но любому нормальному человеку и так понятно, что каждое отклонение от нормы - аномалия и неизвестно, куда это отклонение может привести в дальнейшем. А тем более шутить с природными нормами совсем необязательно.
ACROS:
А, вы действительно - марксист??
А, вы действительно - марксист??
Ну если по-вашему Юра - юрист, то да, Маркс - марксист!
Цитата:
ACROS:
коль вы представляете учение МАКСИЗМА
коль вы представляете учение МАКСИЗМА
С этим учением лучше к Максу, возможно он сможет даже из Канады разрулить для вас все вопросы по Максизму.
Цитата:
ACROS:
и самое главное : они стали СЧАСТЛИВЕЕ чем были до перевода.???
и самое главное : они стали СЧАСТЛИВЕЕ чем были до перевода.???
Мне это напоминает переписку с доставщиками посылок, когда они просят доказать, что посылка не доставлена. Какой-то креативщик не долго думая тупо сфоткал пустой стол. Вы поймите, жизнью на планете правит закон нормального распределения. НЕнормально - это любое отклонение от нормы. Например, ненормативная лексика, ненормированный рабочий день, ненормальный человек, ненормальное время полдня.
Ко всему можно привыкнуть, можно начать общаться матами, перестать соблюдать нормы закона, общепринятые нормы поведения. Потом можно долго спрашивать, рассуждать и требовать доказательств о счастливых временах нормальной жизни. Но любому нормальному человеку и так понятно, что каждое отклонение от нормы - аномалия и неизвестно, куда это отклонение может привести в дальнейшем. А тем более шутить с природными нормами совсем необязательно.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 11:07
Цитата:
Ну да ну да) ладно не буду вас переубеждать)
Цитата:
Я не про инициаторов говорил,читай внимательно Евген
Я думаю что АП имеет все основания полагать не переводить приграничную северную область на одно время с Россией тупо назло,я не отметаю данного факта там вполне могут считать так)
Я не вижу иных причин почему они не вмешиваются в этот вопрос
Все стрелы спихнули на местных когда как сами я уверен командуют что никаких переводов у нас не должно быть
peshexod:
Президент и АП не для того поставили "в законе" что бы время тратить на мелочь, пусть сам решает когда солнцу вставать.
Президент и АП не для того поставили "в законе" что бы время тратить на мелочь, пусть сам решает когда солнцу вставать.
Ну да ну да) ладно не буду вас переубеждать)
Цитата:
yudjin:
Только вот, в первую очередь, у инициаторов равнение на Кзыл-Орду было...хотя кому я это говорю... "российский" след -это диагноз на долго.
Только вот, в первую очередь, у инициаторов равнение на Кзыл-Орду было...хотя кому я это говорю... "российский" след -это диагноз на долго.
Я не про инициаторов говорил,читай внимательно Евген
Я думаю что АП имеет все основания полагать не переводить приграничную северную область на одно время с Россией тупо назло,я не отметаю данного факта там вполне могут считать так)
Я не вижу иных причин почему они не вмешиваются в этот вопрос
Все стрелы спихнули на местных когда как сами я уверен командуют что никаких переводов у нас не должно быть
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11059
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 11:28
интересно было бы послушать мнение
Федорова и Никонова по этому вопросу.
Федорова и Никонова по этому вопросу.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 11:41
Цитата:
А ничего, что это время будет одинаковое с приграничной Актюбинской, приграничной Западно-казахстанской?
Хватит уже чушь нести.
abaika95:
Я думаю что АП имеет все основания полагать не переводить приграничную северную область на одно время с Россией тупо назло
Я думаю что АП имеет все основания полагать не переводить приграничную северную область на одно время с Россией тупо назло
А ничего, что это время будет одинаковое с приграничной Актюбинской, приграничной Западно-казахстанской?
Хватит уже чушь нести.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1587
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 11:45
Цитата:
Всё ясно, с вами: вы не пробовали устроится пресс секретарём к какому нибудь акиму??
Маркс:
можно долго
можно долго
Всё ясно, с вами: вы не пробовали устроится пресс секретарём к какому нибудь акиму??
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 12:21
Цитата:
Ой какой ты трудный Евген))
Я понимаю что твоя стезя в саду и на даче копошится
Но хоть чучуть обширнее,политичнее то надо соображать
Зко,Актобе никогда не были камнем преткновения
Да даже вко и Павлодарская
А всегда всякие фрики типо Никонова и жирика вопросы по северному Казахстану поднимают
Вот и есть мягкий но все же повод,по мелочи насолить любителям северного соседа
Хоть в одной области
Не сьем как говорится так понадкусаю
Да теория
Но другого понимания почему АП упорно молчит я не вижу
[Исправлено: abaika95, 17.02.2021 - 12:22]
yudjin:
А ничего, что это время будет одинаковое с приграничной Актюбинской, приграничной Западно-казахстанской? Хватит уже чушь нести.
А ничего, что это время будет одинаковое с приграничной Актюбинской, приграничной Западно-казахстанской? Хватит уже чушь нести.
Ой какой ты трудный Евген))
Я понимаю что твоя стезя в саду и на даче копошится
Но хоть чучуть обширнее,политичнее то надо соображать
Зко,Актобе никогда не были камнем преткновения
Да даже вко и Павлодарская
А всегда всякие фрики типо Никонова и жирика вопросы по северному Казахстану поднимают
Вот и есть мягкий но все же повод,по мелочи насолить любителям северного соседа
Хоть в одной области
Не сьем как говорится так понадкусаю
Да теория
Но другого понимания почему АП упорно молчит я не вижу
[Исправлено: abaika95, 17.02.2021 - 12:22]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11059
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 12:24
Цитата:
это по казахски что ли имя?
перевод с русского?
давай я тебя на русский переведу,согласен?
[Исправлено: alex_60, 17.02.2021 - 12:41]
abaika95:
Евген))
Евген))
это по казахски что ли имя?
перевод с русского?
давай я тебя на русский переведу,согласен?
[Исправлено: alex_60, 17.02.2021 - 12:41]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 58
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 17.02.21 - 12:46
голосую только "ЗА"
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