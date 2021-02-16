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peshexod:

Это да... сформировал он мнение о себе... Человека судят по поступкам, он их сделал. Чем ответить за него сможете?

Цитата:Я ему не адвокатЕсли у вас уже сформированное мнение о человеке то зачем мне переубеждать вас?Он может быть виноват во многом критичномНо вот только вопрос по времени адресован не по адресу,не он тут решает как мне кажется)Намекаю активистам (глаз подмигивает) попробуйте в своих выступлениях задеть президента или АП ! Мол они не хотят что бы в области перевели время...Посмотрим на результатАктивистам всервоно же нечего терять?Или есть?Тут уже будет вопрос!