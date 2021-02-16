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Примечание: в случае аккредитации журналиста, главным редактором и (или) уполномоченным представителем редакции средства массовой информации обеспечивается соблюдение аккредитованным журналистом общественного порядка, тематики (содержания) мероприятия, а также требований модератора мероприятия", – говорится в проекте.

Цитата:общественный порядок должен журналист соблюдать как и все остальные на мероприятииПридерживаться тематики мероприятия тоже логично чтобы небыло кто в лес кто по дроваНо последний пункт про требование модератора скользкий какой-то