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≡ В Казахстане рассматривается проект, ограничивающий свободу слова в СМИ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40946
В Казахстане рассматривается проект, ограничивающий свободу слова в СМИ
Отправлено: 16.02.21 - 14:54
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Так, по мнению представителей СМИ, пункт о соблюдении журналистами требований модератора мероприятия может привести к ограничению прав журналистов и препятствовать их профессиональной деятельности.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6996
Re: В Казахстане рассматривается проект, ограничивающий свободу...
Отправлено: 16.02.21 - 14:54
#1
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Цитата:
Примечание: в случае аккредитации журналиста, главным редактором и (или) уполномоченным представителем редакции средства массовой информации обеспечивается соблюдение аккредитованным журналистом общественного порядка, тематики (содержания) мероприятия, а также требований модератора мероприятия", – говорится в проекте.

общественный порядок должен журналист соблюдать как и все остальные на мероприятии
Придерживаться тематики мероприятия тоже логично чтобы небыло кто в лес кто по дрова
Но последний пункт про требование модератора скользкий какой-то
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11059
В Казахстане рассматривается проект, ограничивающий свободу слова в СМИ
Отправлено: 16.02.21 - 15:04
#2
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не пойму, что так журналисты взъерепенились против модератора.
он как вроде для того и нужен, чтобы мероприятие шло в
пределах обозначенной темы и определенных правил.
а то тема тема будет про фому,
а журналистам про ерему захочется поболтать.
кто то это должен регулировать.
а уж потом пусть журналисты пишут что хотят..хоть про ерему..

[Исправлено: alex_60, 16.02.2021 - 15:05]
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
123
Re: В Казахстане рассматривается проект, ограничивающий свободу...
Отправлено: 16.02.21 - 21:48
#3
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Ой, а что так забеспокоились? Наши СМИ и так только по разрешению с выше работают.
Обращались, знаем.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1587
Re: В Казахстане рассматривается проект, ограничивающий свободу...
Отправлено: 17.02.21 - 12:05
#4
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Цитата://Министра культуры и информации//

У нас есть такое Министерство??
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