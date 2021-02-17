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Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40946
Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 09:41
Жительница Костаная сдавала экзамен на автодроме и въехала в автомобиль автошколы. Суд обязал ее выплатить штраф и оплатить ремонт машины. Но она не согласна с этим решением и считает, что в первую очередь ответственность должен понести спецЦОН.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11059
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 09:41
не знаю, но во время обучения по мне вся ответственность
на том кто обучает. или предоставил средства обучения.
вообще вопрос что такое дтп- дорожно транспортное происшествие.
то есть на дороге.
насколько знаю во дворе например , если что , это не дтп.
а тут тем более . автодром.
на том кто обучает. или предоставил средства обучения.
вообще вопрос что такое дтп- дорожно транспортное происшествие.
то есть на дороге.
насколько знаю во дворе например , если что , это не дтп.
а тут тем более . автодром.
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 10:19
дтп даже если из гаража выезжаешь, двор тоже попадает под правила ПДД
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 10:22
и кстати я не понял она обвиняет водителя СТОЯЩЕГО автомобиля что он виноват. А если бы был столб виноват был бы он.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10063
Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 10:22
Жену как то давненько учил на машине гонять. Первые седые волосы тогда у меня вылезли . Дай бог терпения всем инструкторам автоучкомбината )
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1587
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 11:34
Цитата://никакой договор не может перекрыть закон Республики Казахстан.//
О каком Законе она ведёт речь: в ответе МВД на адвокатский запрос, они ссылаются на Правила, утверждённые приказом министра, то есть внутренними правилами министерства внутренних дел, а АвтоЦон - это министерство юстиции.
О каком Законе она ведёт речь: в ответе МВД на адвокатский запрос, они ссылаются на Правила, утверждённые приказом министра, то есть внутренними правилами министерства внутренних дел, а АвтоЦон - это министерство юстиции.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4482
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 11:38
словам Жадры, владелец авто запросил слишком большого размера компенсацию
Возможно девушка права, помню сына обучал вождению , так он припарковался паралельно к новой пятнашек, а был первый гололёд и наша машина скатилась и слегка ударила бампером водительскую дверь. Был шум-гам, хотели сотрудников вызвать, но кто-то предложил проехать ближайшему костоправу, тот присоской выпрямил вмятину и проблема вроде исчерпана. Но тут мастер за пустяшный ремонт запросил пятнадцать тысяч, даже пригрозил если не оплачу, скажет терпилам что дверь повело. Пришлось крутых ребят вызывать.
Возможно девушка права, помню сына обучал вождению , так он припарковался паралельно к новой пятнашек, а был первый гололёд и наша машина скатилась и слегка ударила бампером водительскую дверь. Был шум-гам, хотели сотрудников вызвать, но кто-то предложил проехать ближайшему костоправу, тот присоской выпрямил вмятину и проблема вроде исчерпана. Но тут мастер за пустяшный ремонт запросил пятнадцать тысяч, даже пригрозил если не оплачу, скажет терпилам что дверь повело. Пришлось крутых ребят вызывать.
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 15
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 11:55
Цитата:
да раньше всегда так было, на то и инструктора и шарага эта для обучения. какой с нее спрос она даже не водитель а только учусь. на автодроме какое пдд не понятно.
а она при развороте руль на право до талого повернула и в бордюр а после растерялась и похоже педали перепутала, судя по видео
alex_60:
во время обучения по мне вся ответственность на том кто обучает. или предоставил средства обучения
во время обучения по мне вся ответственность на том кто обучает. или предоставил средства обучения
да раньше всегда так было, на то и инструктора и шарага эта для обучения. какой с нее спрос она даже не водитель а только учусь. на автодроме какое пдд не понятно.
а она при развороте руль на право до талого повернула и в бордюр а после растерялась и похоже педали перепутала, судя по видео
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 42
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 12:03
Колосально! Маразм не победим! Интересно а как их сейчас учат? И не несут никакой ответственности за свое так называемое обучение! И какго лешего делал там автомобиль? Я представляю такую ситуацию в европе на которую наша власть смотрит не отводя глаза, и внося нам её ценности!
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