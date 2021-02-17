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≡ Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40946
Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 09:41
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Жительница Костаная сдавала экзамен на автодроме и въехала в автомобиль автошколы. Суд обязал ее выплатить штраф и оплатить ремонт машины. Но она не согласна с этим решением и считает, что в первую очередь ответственность должен понести спецЦОН.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11059
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 09:41
#1
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не знаю, но во время обучения по мне вся ответственность
на том кто обучает. или предоставил средства обучения.
вообще вопрос что такое дтп- дорожно транспортное происшествие.
то есть на дороге.
насколько знаю во дворе например , если что , это не дтп.
а тут тем более . автодром.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
99
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 10:19
#2
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дтп даже если из гаража выезжаешь, двор тоже попадает под правила ПДД
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
99
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 10:22
#3
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и кстати я не понял она обвиняет водителя СТОЯЩЕГО автомобиля что он виноват. А если бы был столб виноват был бы он.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10063
Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 10:22
#4
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Жену как то давненько учил на машине гонять. Первые седые волосы тогда у меня вылезли . Дай бог терпения всем инструкторам автоучкомбината )
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1587
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 11:34
#5
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Цитата://никакой договор не может перекрыть закон Республики Казахстан.//


О каком Законе она ведёт речь: в ответе МВД на адвокатский запрос, они ссылаются на Правила, утверждённые приказом министра, то есть внутренними правилами министерства внутренних дел, а АвтоЦон - это министерство юстиции.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4482
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 11:38
#6
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словам Жадры, владелец авто запросил слишком большого размера компенсацию
Возможно девушка права, помню сына обучал вождению , так он припарковался паралельно к новой пятнашек, а был первый гололёд и наша машина скатилась и слегка ударила бампером водительскую дверь. Был шум-гам, хотели сотрудников вызвать, но кто-то предложил проехать ближайшему костоправу, тот присоской выпрямил вмятину и проблема вроде исчерпана. Но тут мастер за пустяшный ремонт запросил пятнадцать тысяч, даже пригрозил если не оплачу, скажет терпилам что дверь повело. Пришлось крутых ребят вызывать.
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
15
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 11:55
#7
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Цитата:
alex_60:
во время обучения по мне вся ответственность на том кто обучает. или предоставил средства обучения

да раньше всегда так было, на то и инструктора и шарага эта для обучения. какой с нее спрос она даже не водитель а только учусь. на автодроме какое пдд не понятно.
а она при развороте руль на право до талого повернула и в бордюр а после растерялась и похоже педали перепутала, судя по видео
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
42
Re: Экзамен на автодроме в Костанае закончился ДТП
Отправлено: 17.02.21 - 12:03
#8
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Колосально! Маразм не победим! Интересно а как их сейчас учат? И не несут никакой ответственности за свое так называемое обучение! И какго лешего делал там автомобиль? Я представляю такую ситуацию в европе на которую наша власть смотрит не отводя глаза, и внося нам её ценности!
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