Отправлено: - 11:55

alex_60:

во время обучения по мне вся ответственность на том кто обучает. или предоставил средства обучения

Цитата:да раньше всегда так было, на то и инструктора и шарага эта для обучения. какой с нее спрос она даже не водитель а только учусь. на автодроме какое пдд не понятно.а она при развороте руль на право до талого повернула и в бордюр а после растерялась и похоже педали перепутала, судя по видео