Прогноз на 5 дней
ясно-23°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 70% влажность
  • З-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 58 из 58«1...565758
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.02.21 - 22:26
#856
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я то его знаю

----Ничего ты не знаешь. А вот я тебе про тебя в личку могу все - хочешь ?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.02.21 - 22:35
#857
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11049
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.02.21 - 23:21
#858
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барыс как обычно выиграл у (омского)
Авангарда 3-2
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.02.21 - 23:42
#859
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, а где канада? Я может че то пропустил . Куда пропал?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.02.21 - 23:59
#860
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с ним не дружит, кроме меня

------Таки так , а в друзья не принял - совсем одинокий гражданин.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6992
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 00:11
#861
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Народ, а где канада? Я может че то пропустил . Куда пропал?

Таки да
Видать у человека появились и канадские интересы а главное жизня не только казахстанская
Повзрослел Максим Саф.
Но тролль был получше чем серый,Маркс и Алекс вместе взятые

[Исправлено: abaika95, 17.02.2021 - 00:12]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11049
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 01:42
#862
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но тролль был получше


да на твои трусы никто не претендует.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 01:48
#863
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но тролль был получше чем серый,Маркс и Алекс вместе взятые

Ну почему был?)) Просто перешел на следующий уровень :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 01:50
#864
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Народ, а где канада? Я может че то пропустил . Куда пропал?

Да тут я, просто стало скучно :-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11049
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 01:54
#865
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да тут я, просто стало скучно


Состояние скуки может быть вызвано как внешними причинами (монотонная работа, ожидание, недостаток общения, сенсорная депривация), так и внутренней опустошенностью и неспособностью к эмоциональным переживаниям, вызывающим радость, ощущением отсутствия цели и смысла жизни.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 02:02
#866
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ух, как драматично)) у меня не все так печально, дохтор))
Бабки за колесо рудненское так и не нашли, кассира кстати тоже. Мараторий на переименования улиц собираются ввести. Праздник по случаю поимки Божко не учредили. Скучно :lol:

[Исправлено: maxsaf, 17.02.2021 - 02:06]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11049
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 02:07
#867
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
меня не все так печально,


это радует. сидя на вокзале Челябинска в ожидании поезда, высказал просто свои
варианты.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 02:09
#868
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сидя на вокзале Челябинска в ожидании поезда

Вот где действительно скука))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11049
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 02:10
#869
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Праздник по случаю поимки Божко не учредили.


а кто такой, я не в курсе. чем знаменит?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9935
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 02:11
#870
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а кто такой, я не в курсе. чем знаменит?

Вот и я о том же - недостаточно пиара :lol:
Профайл
Страница 58 из 58«1...565758
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS