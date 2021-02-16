Отправлено: - 00:11

Vit:

Народ, а где канада? Я может че то пропустил . Куда пропал?

[Исправлено: abaika95, 17.02.2021 - 00:12]

Цитата:Таки даВидать у человека появились и канадские интересы а главное жизня не только казахстанскаяПовзрослел Максим Саф.Но тролль был получше чем серый,Маркс и Алекс вместе взятые