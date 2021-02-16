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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.02.21 - 22:26
Цитата:
----Ничего ты не знаешь. А вот я тебе про тебя в личку могу все - хочешь ?
alex_60:
я то его знаю
я то его знаю
----Ничего ты не знаешь. А вот я тебе про тебя в личку могу все - хочешь ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.02.21 - 22:35
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.02.21 - 23:21
Барыс как обычно выиграл у (омского)
Авангарда 3-2
Авангарда 3-2
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.02.21 - 23:42
Народ, а где канада? Я может че то пропустил . Куда пропал?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.02.21 - 23:59
Цитата:
------Таки так , а в друзья не принял - совсем одинокий гражданин.
alex_60:
с ним не дружит, кроме меня
с ним не дружит, кроме меня
------Таки так , а в друзья не принял - совсем одинокий гражданин.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6992
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 00:11
Цитата:
Таки да
Видать у человека появились и канадские интересы а главное жизня не только казахстанская
Повзрослел Максим Саф.
Но тролль был получше чем серый,Маркс и Алекс вместе взятые
[Исправлено: abaika95, 17.02.2021 - 00:12]
Vit:
Народ, а где канада? Я может че то пропустил . Куда пропал?
Народ, а где канада? Я может че то пропустил . Куда пропал?
Таки да
Видать у человека появились и канадские интересы а главное жизня не только казахстанская
Повзрослел Максим Саф.
Но тролль был получше чем серый,Маркс и Алекс вместе взятые
[Исправлено: abaika95, 17.02.2021 - 00:12]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 01:42
Цитата:
да на твои трусы никто не претендует.
abaika95:
Но тролль был получше
Но тролль был получше
да на твои трусы никто не претендует.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 01:48
Цитата:
Ну почему был?)) Просто перешел на следующий уровень
abaika95:
Но тролль был получше чем серый,Маркс и Алекс вместе взятые
Но тролль был получше чем серый,Маркс и Алекс вместе взятые
Ну почему был?)) Просто перешел на следующий уровень
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 01:50
Цитата:
Да тут я, просто стало скучно
Vit:
Народ, а где канада? Я может че то пропустил . Куда пропал?
Народ, а где канада? Я может че то пропустил . Куда пропал?
Да тут я, просто стало скучно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 01:54
Цитата:
Состояние скуки может быть вызвано как внешними причинами (монотонная работа, ожидание, недостаток общения, сенсорная депривация), так и внутренней опустошенностью и неспособностью к эмоциональным переживаниям, вызывающим радость, ощущением отсутствия цели и смысла жизни.
maxsaf:
Да тут я, просто стало скучно
Да тут я, просто стало скучно
Состояние скуки может быть вызвано как внешними причинами (монотонная работа, ожидание, недостаток общения, сенсорная депривация), так и внутренней опустошенностью и неспособностью к эмоциональным переживаниям, вызывающим радость, ощущением отсутствия цели и смысла жизни.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 02:02
Цитата:
Ух, как драматично)) у меня не все так печально, дохтор))
Бабки за колесо рудненское так и не нашли, кассира кстати тоже. Мараторий на переименования улиц собираются ввести. Праздник по случаю поимки Божко не учредили. Скучно
[Исправлено: maxsaf, 17.02.2021 - 02:06]
alex_60:
Ух, как драматично)) у меня не все так печально, дохтор))
Бабки за колесо рудненское так и не нашли, кассира кстати тоже. Мараторий на переименования улиц собираются ввести. Праздник по случаю поимки Божко не учредили. Скучно
[Исправлено: maxsaf, 17.02.2021 - 02:06]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 02:07
Цитата:
это радует. сидя на вокзале Челябинска в ожидании поезда, высказал просто свои
варианты.
maxsaf:
меня не все так печально,
меня не все так печально,
это радует. сидя на вокзале Челябинска в ожидании поезда, высказал просто свои
варианты.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 02:09
Цитата:
Вот где действительно скука))
alex_60:
сидя на вокзале Челябинска в ожидании поезда
сидя на вокзале Челябинска в ожидании поезда
Вот где действительно скука))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 02:10
Цитата:
а кто такой, я не в курсе. чем знаменит?
maxsaf:
Праздник по случаю поимки Божко не учредили.
Праздник по случаю поимки Божко не учредили.
а кто такой, я не в курсе. чем знаменит?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.02.21 - 02:11
Цитата:
Вот и я о том же - недостаточно пиара
alex_60:
а кто такой, я не в курсе. чем знаменит?
а кто такой, я не в курсе. чем знаменит?
Вот и я о том же - недостаточно пиара
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