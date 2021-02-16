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≡ Голосуй ЗА наше природное время!
 
 
Страница 4 из 5«12345»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40944
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:39
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Уже несколько лет инициативная группа пытается вернуть в Костанайской области наше природное время, определенное наукой. С ним мы жили много лет, пока чиновники по своим причинам и не спрашивая жителей, не решили упразднить часовой пояс в нашей и Кзыл-ординской областях и приравнять наше время к Астане и Алматы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1583
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:30
#45
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Цитата:
alex_60:


Скучно в деревне: зима, снег., морозы, бураны.
Гимнастика для ума: вспомним молодость: институтские пары по истмату, диамату и по полит.экономии.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11045
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:33
#46
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Цитата:
N0name:
Слабо этим активистам, в том числе и тебе решить проблему с "лесорубами" города, а не заниматься демагогией по поводу времени?


азамат без имени. здесь вопрос по переводу времени.
вопрос "посадки" лесорубов это другая тема.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11045
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:36
#47
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Цитата:
ACROS:
вспомним молодость:


логарифмическая линейка не сохранилась?
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
44
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:40
#48
Комментарий удален модератором.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7241
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:44
#49
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Меня устраивает природное время!

ВЧКушка не врубается? Сейчас не наше природное время!


Цитата:
Гога:
Таки так - в чем проблема , меняйте .

Она настолько облила грязью Златоуст, откуда родом, что он её просто не примет!

Цитата:
N0name:
решить проблему с "лесорубами" города

отстреливать предлагаете?
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
44
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:46
#50
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Цитата:
отстреливать предлагаете?

читаешь мысли на расстоянии
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1583
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:49
#51
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Цитата:
alex_60:
линейка не сохранилась?


Где то у родителей лежит. Вы ещё бухгалтерский "Феликс" и костяшки счёт вспомните??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11045
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:53
#52
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Цитата:
ACROS:
Вы ещё бухгалтерский "Феликс" и костяшки счёт вспомните


феликс только в памяти. в счеты большие в гараже лежат, а детский вариант дома есть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11045
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:55
#53
Комментарий удален модератором.
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
44
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 21:02
#54
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3129
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 21:05
#55
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Цитата:
alex_60:
счеты большие в гараже лежат

---Мне почти все равно , но поставил галочку за

[Исправлено: Гога, 16.02.2021 - 18:22]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1583
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 21:09
#56
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Цитата:
alex_60:
феликс только в памяти.


По курсу "ЭВМ" - Феликс был первой "машинкой" и мы её крутили, что то делали, производили какие то вычисления, и ЭТО работало.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3129
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 21:09
#57
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Цитата:
alex_60:

----Жду во флуде,гражданин

[Исправлено: Гога, 16.02.2021 - 18:10]
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3814
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 23:53
#58
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Цитата:
abaika95:
Баба Яга ЗА только потомучто есть свои старые обидки)

Это да... сформировал он мнение о себе... Человека судят по поступкам, он их сделал.
Чем ответить за него сможете?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3814
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 23:56
#59
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Цитата:
abaika95:
,АП может одним звонком порешать вопрос с упертостю акима в вопросе времени,но почему-то упорно не хотят звонить...и 17 лет не звонили,Кызылорде вон сразу все разрешили а тут молчат,странно правда?

Может потому что наш учёный Мамин?
Разногласие думаете?
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