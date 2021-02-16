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Голосуй ЗА наше природное время!
Голосуй ЗА наше природное время!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40944
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:39
Уже несколько лет инициативная группа пытается вернуть в Костанайской области наше природное время, определенное наукой. С ним мы жили много лет, пока чиновники по своим причинам и не спрашивая жителей, не решили упразднить часовой пояс в нашей и Кзыл-ординской областях и приравнять наше время к Астане и Алматы.
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Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:30
Цитата:
Скучно в деревне: зима, снег., морозы, бураны.
Гимнастика для ума: вспомним молодость: институтские пары по истмату, диамату и по полит.экономии.
alex_60:
Скучно в деревне: зима, снег., морозы, бураны.
Гимнастика для ума: вспомним молодость: институтские пары по истмату, диамату и по полит.экономии.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:33
Цитата:
азамат без имени. здесь вопрос по переводу времени.
вопрос "посадки" лесорубов это другая тема.
N0name:
Слабо этим активистам, в том числе и тебе решить проблему с "лесорубами" города, а не заниматься демагогией по поводу времени?
Слабо этим активистам, в том числе и тебе решить проблему с "лесорубами" города, а не заниматься демагогией по поводу времени?
азамат без имени. здесь вопрос по переводу времени.
вопрос "посадки" лесорубов это другая тема.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:36
Цитата:
логарифмическая линейка не сохранилась?
ACROS:
вспомним молодость:
вспомним молодость:
логарифмическая линейка не сохранилась?
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:40
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7241
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:44
Цитата:
ВЧКушка не врубается? Сейчас не наше природное время!
Цитата:
Она настолько облила грязью Златоуст, откуда родом, что он её просто не примет!
Цитата:
отстреливать предлагаете?
ПолиграфЪ Боярышников:
Меня устраивает природное время!
Меня устраивает природное время!
ВЧКушка не врубается? Сейчас не наше природное время!
Цитата:
Гога:
Таки так - в чем проблема , меняйте .
Таки так - в чем проблема , меняйте .
Она настолько облила грязью Златоуст, откуда родом, что он её просто не примет!
Цитата:
N0name:
решить проблему с "лесорубами" города
решить проблему с "лесорубами" города
отстреливать предлагаете?
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:46
Цитата:
читаешь мысли на расстоянии
отстреливать предлагаете?
читаешь мысли на расстоянии
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:49
Цитата:
Где то у родителей лежит. Вы ещё бухгалтерский "Феликс" и костяшки счёт вспомните??
alex_60:
линейка не сохранилась?
линейка не сохранилась?
Где то у родителей лежит. Вы ещё бухгалтерский "Феликс" и костяшки счёт вспомните??
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:53
Цитата:
феликс только в памяти. в счеты большие в гараже лежат, а детский вариант дома есть.
ACROS:
Вы ещё бухгалтерский "Феликс" и костяшки счёт вспомните
Вы ещё бухгалтерский "Феликс" и костяшки счёт вспомните
феликс только в памяти. в счеты большие в гараже лежат, а детский вариант дома есть.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 20:55
Комментарий удален модератором.
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 21:02
Комментарий удален модератором.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 21:05
Цитата:
---Мне почти все равно , но поставил галочку за
[Исправлено: Гога, 16.02.2021 - 18:22]
alex_60:
счеты большие в гараже лежат
счеты большие в гараже лежат
---Мне почти все равно , но поставил галочку за
[Исправлено: Гога, 16.02.2021 - 18:22]
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 21:09
Цитата:
По курсу "ЭВМ" - Феликс был первой "машинкой" и мы её крутили, что то делали, производили какие то вычисления, и ЭТО работало.
alex_60:
феликс только в памяти.
феликс только в памяти.
По курсу "ЭВМ" - Феликс был первой "машинкой" и мы её крутили, что то делали, производили какие то вычисления, и ЭТО работало.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 21:09
Цитата:
----Жду во флуде,гражданин
[Исправлено: Гога, 16.02.2021 - 18:10]
alex_60:
----Жду во флуде,гражданин
[Исправлено: Гога, 16.02.2021 - 18:10]
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 23:53
Цитата:
Это да... сформировал он мнение о себе... Человека судят по поступкам, он их сделал.
Чем ответить за него сможете?
abaika95:
Баба Яга ЗА только потомучто есть свои старые обидки)
Баба Яга ЗА только потомучто есть свои старые обидки)
Это да... сформировал он мнение о себе... Человека судят по поступкам, он их сделал.
Чем ответить за него сможете?
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 23:56
Цитата:
Может потому что наш учёный Мамин?
Разногласие думаете?
abaika95:
,АП может одним звонком порешать вопрос с упертостю акима в вопросе времени,но почему-то упорно не хотят звонить...и 17 лет не звонили,Кызылорде вон сразу все разрешили а тут молчат,странно правда?
,АП может одним звонком порешать вопрос с упертостю акима в вопросе времени,но почему-то упорно не хотят звонить...и 17 лет не звонили,Кызылорде вон сразу все разрешили а тут молчат,странно правда?
Может потому что наш учёный Мамин?
Разногласие думаете?
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