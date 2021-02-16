Отправлено: - 20:33

N0name:

Слабо этим активистам, в том числе и тебе решить проблему с "лесорубами" города, а не заниматься демагогией по поводу времени?

Цитата:азамат без имени. здесь вопрос по переводу времени.вопрос "посадки" лесорубов это другая тема.