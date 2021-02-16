Отправлено: - 16:15

По словам Лима, большинство его сотрудников готовы вернуться в кинотеатр, хотя многие за год нашли другую работу

Цитата:Вы им помогали? Я например 2 месяца не работал летом. . Босс через день мне звонил ,виталя деньги надо? Фруты,,че надо? Я пришел и опять работаю . Ровно 2 месяца не работал.