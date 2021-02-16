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≡ Свет, камера, мотор - когда кинотеатры будут готовы принять зрителей?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40944
Свет, камера, мотор - когда кинотеатры будут готовы принять зрителей?
Отправлено: 16.02.21 - 16:15
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С 15 февраля в Костанайской области разрешили работу кинотеатров с ограничением по заполняемости залов. Корреспондент «НГ» поговорил с директорами кинотеатров и выяснил, когда горожане смогут посмотреть фильмы на большом экране.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10062
Re: Свет, камера, мотор - когда кинотеатры будут готовы принять...
Отправлено: 16.02.21 - 16:15
#1
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Цитата:
По словам Лима, большинство его сотрудников готовы вернуться в кинотеатр, хотя многие за год нашли другую работу

Вы им помогали? Я например 2 месяца не работал летом. . Босс через день мне звонил ,виталя деньги надо? Фруты,,че надо? Я пришел и опять работаю . Ровно 2 месяца не работал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1583
Re: Свет, камера, мотор - когда кинотеатры будут готовы принять...
Отправлено: 16.02.21 - 17:19
#2
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Цитата://обещают сохранить прежнюю цену билетов.//


Слабо верится: из 100 только 20 человек зайдут в зал и при этом затраты те же что и при 100 человек: ком.услуги, электроэнергия, налоги, зарплата, охрана,реклама.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21144
Re: Свет, камера, мотор - когда кинотеатры будут готовы принять...
Отправлено: 16.02.21 - 17:21
#3
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Цитата:
Vit:
. Ровно 2 месяца не работал.

Виталик, а в Кино, ходил?... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10062
Свет, камера, мотор - когда кинотеатры будут готовы принять зрителей?
Отправлено: 16.02.21 - 22:44
#4
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Цитата:
drakon:

Нет, не ходил После того как по всем СМИ прошла инфа про кузбас Где много людей погибло и дети в кинотеатре . Я позвонил маме моих детей и сказал если без меня дети будут в кинотеатре, Я тебя..... Вобщем потом Я раз, два ходил. А потом карантин. И теперь тема затихла

[Исправлено: Vit, 16.02.2021 - 21:45]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11045
Свет, камера, мотор - когда кинотеатры будут готовы принять зрителей?
Отправлено: 16.02.21 - 23:16
#5
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Цитата:
Vit:
если без меня дети будут в кинотеатре, Я


не перебор?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10062
Свет, камера, мотор - когда кинотеатры будут готовы принять зрителей?
Отправлено: 16.02.21 - 23:28
#6
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Цитата:
alex_60:
В чем ? Я обязан. Контролировать. Я должен знать где мои дети И алименты не государство меня заставляет платить! Я сам плачу, Я хочу чтоб у них все было. Недавно у сына телефон сломался . Я на следущий день новый подарил . Потому что я их люблю.
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