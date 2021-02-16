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Где мы, в спорте?
Где мы, в спорте?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40944
Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 09:49
С 10 февраля в Словении в проводится чемпионат Мира по биатлону. Представитель Казахстана на 70 месте, россияне также не блещут.
Случайно попала на глаза таблица результатов 13 зимней Олимпиады? проводившейся в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Да, было кем гордится. Большее количество золотых медалей - СССР, по общему количеству медалей - ГДР.
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Случайно попала на глаза таблица результатов 13 зимней Олимпиады? проводившейся в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Да, было кем гордится. Большее количество золотых медалей - СССР, по общему количеству медалей - ГДР.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7241
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 09:49
Цитата:
В продолжении темы Кому и что выбрать к просмотру?...
Большего всего бесит, что единственный спортивный канал в Казахстане упорно игнорирует показ и этого ЧЕМПИОНАТА МИРА, и такого же по конькобежному спорту, который проходил намедни в Голландии. И там , и там есть казахстанские спортсмены. Да, далеко от пьедестала, но все-таки в элите. А как можно популяризировать у детей зимние виды, если их совсем не показывают?
Матч тв на кабельном нет, через интернет прямые трансляции для нашего региона не показывают. Вот и приходится искать пиратские показы на ютубе, чтобы поболеть и за наших, и за россиян с белорусами.
С 10 февраля в Словении в проводится чемпионат Мира по биатлону.
В продолжении темы Кому и что выбрать к просмотру?...
Большего всего бесит, что единственный спортивный канал в Казахстане упорно игнорирует показ и этого ЧЕМПИОНАТА МИРА, и такого же по конькобежному спорту, который проходил намедни в Голландии. И там , и там есть казахстанские спортсмены. Да, далеко от пьедестала, но все-таки в элите. А как можно популяризировать у детей зимние виды, если их совсем не показывают?
Матч тв на кабельном нет, через интернет прямые трансляции для нашего региона не показывают. Вот и приходится искать пиратские показы на ютубе, чтобы поболеть и за наших, и за россиян с белорусами.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1583
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 11:56
Цитата:
Самое крупное достижение зимнего советского спорта- это 13 золотых медалей на какой то Олимпиаде, не помню точно где.
В Лейк Плесиде, в 1980 году - сборная СССР по хоккею, уступила в финале сборной США составленной из СТУДЕНТОВ-любителей ( профи на Олимпиады не допускались) университетов. И сразу быстро сняли Кулагина и поставили Тихонова. И в целом результаты Олимпиады считались ПРОВАЛЬНЫМИ, только лишь из-за хоккея. Можно было проиграть все олимпийские дисциплины, но в хоккее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выигрывать.
Цитата:
В 70-80-х годах прошлого столетия , кроме двух общесоюзных каналов на ЦТ ВООБЩЕ ничего не показывали , абсалютно не было никакой популяризации спорта, но народ, все мальчишки и девчонки МАССОВО занимались спортом. Были ГТО - первой, второй и третьей ступени. Все стремились получить первую ступень - ЗОЛОТОЙ значёк ГТО.
yudjin:
Самое крупное достижение зимнего советского спорта- это 13 золотых медалей на какой то Олимпиаде, не помню точно где.
В Лейк Плесиде, в 1980 году - сборная СССР по хоккею, уступила в финале сборной США составленной из СТУДЕНТОВ-любителей ( профи на Олимпиады не допускались) университетов. И сразу быстро сняли Кулагина и поставили Тихонова. И в целом результаты Олимпиады считались ПРОВАЛЬНЫМИ, только лишь из-за хоккея. Можно было проиграть все олимпийские дисциплины, но в хоккее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выигрывать.
Цитата:
yudjin:
можно популяризировать у детей зимние виды, если их совсем не показывают?
можно популяризировать у детей зимние виды, если их совсем не показывают?
В 70-80-х годах прошлого столетия , кроме двух общесоюзных каналов на ЦТ ВООБЩЕ ничего не показывали , абсалютно не было никакой популяризации спорта, но народ, все мальчишки и девчонки МАССОВО занимались спортом. Были ГТО - первой, второй и третьей ступени. Все стремились получить первую ступень - ЗОЛОТОЙ значёк ГТО.
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 15:37
Цитата:
----1976 год , Инсбрук--СССР-13 золотых из 37 разыгрываемых .
ACROS:
это 13 золотых медалей на какой то Олимпиаде,
это 13 золотых медалей на какой то Олимпиаде,
----1976 год , Инсбрук--СССР-13 золотых из 37 разыгрываемых .
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.19
- Сообщений:
- 25
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 16:57
Зимние виды спорта очень затратны. сейчас все затраты на обеспечения ребенка легли в основном на родительские плечи. так как дети растут, то на год ему нужно : костюм тренировочный, костюм гоночный. Палки , ботинки, лыжи 2 комплекта ( конек и классика) парафины, мази , порошки , смывка и т.д . и это еще далеко не все! а тренироваться где? да строят лыжную базу (долгожданную) но там тоже дров наломали (в прямом смысле, срубили все деревья и кустарники, теперь снег выдувает). плюс трасса сама короткая. лыжники и летом должны ведь заниматься, а им было негде. по лыжероллерной трассе на набережной ул Гашека ходят люди, мешают детям. Судя по всему что за год не построили базу до конца, то и летом возможно дети будут опять без трассы, так как она до сих пор не асфальтирована. Достаточно выехать в Германию, Австрию (про Норвегию вообще не заикаемся) и уровень увидеть уровень финансирования зимних видов спорта.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1583
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 19:05
Цитата:
Какое хорошее и отличное было у нас детство:
Прибежишь в обед домой со школы, быстро управишься со скотом: напоишь водой, навоз вывезешь, сено накидаешь, перекусишь и бегом в лесок - нарезать круги на лыжах с ботинками взятых в школе, по самостоятельно, вместе с физруком, сделанной трёхкилометровой лыжной трассе или же на речку на почищенной от снега хоккейной коробке играть до посинения в две пятёрки.
И ещё надо успеть до прихода родителей с работы : загнать вечером скот в сарай, занести на ночь солому и напоить молоком телят, и самое главное: сделать уроки на завтра. И ещё вечером отпроситься у родителей что бы "прошвырнутся" с ребятами по улице.
И никто не ныл: что нет лыж и ботинок, что они дорогие, они ВСЕГДА были в "каптёрке" у физрука; хоккейную форму сами шили из старых трико: щитки и клюшки мастерили из гнутых спинок венских стульев: коньки точили в совхозной машинно-тракторной мастерской.
stratosfera_Z:
дети будут опять без трассы
дети будут опять без трассы
Какое хорошее и отличное было у нас детство:
Прибежишь в обед домой со школы, быстро управишься со скотом: напоишь водой, навоз вывезешь, сено накидаешь, перекусишь и бегом в лесок - нарезать круги на лыжах с ботинками взятых в школе, по самостоятельно, вместе с физруком, сделанной трёхкилометровой лыжной трассе или же на речку на почищенной от снега хоккейной коробке играть до посинения в две пятёрки.
И ещё надо успеть до прихода родителей с работы : загнать вечером скот в сарай, занести на ночь солому и напоить молоком телят, и самое главное: сделать уроки на завтра. И ещё вечером отпроситься у родителей что бы "прошвырнутся" с ребятами по улице.
И никто не ныл: что нет лыж и ботинок, что они дорогие, они ВСЕГДА были в "каптёрке" у физрука; хоккейную форму сами шили из старых трико: щитки и клюшки мастерили из гнутых спинок венских стульев: коньки точили в совхозной машинно-тракторной мастерской.
Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 19:23
ACROS:
щитки и мастерили ---из старых валенок
щитки и мастерили ---из старых валенок
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.19
- Сообщений:
- 25
Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 22:06
Цитата:
Вы путаете теплое с мягким. Топикастер спрашивпет где успехи, я ответил какое отношение, такие и успехи. Без вложения в детей не получишь результат. Ни в лыжах, ни в коньках ни в фигурном катании, ни в учёбе. Сейчас чтобы поступить в Бауманку физику и математеку нужно с репетиторами с 6 класса заниматся. А если государство не обращает на спорт внимания кроме футболв, то и результаты будут никакие. Полно дитей в лыжных секциях, но резульиаты мы все видим. Занимаются, не волнуйтесь, никто не ноет.
ACROS:
Какое хорошее и отличное было у нас детство
Какое хорошее и отличное было у нас детство
Вы путаете теплое с мягким. Топикастер спрашивпет где успехи, я ответил какое отношение, такие и успехи. Без вложения в детей не получишь результат. Ни в лыжах, ни в коньках ни в фигурном катании, ни в учёбе. Сейчас чтобы поступить в Бауманку физику и математеку нужно с репетиторами с 6 класса заниматся. А если государство не обращает на спорт внимания кроме футболв, то и результаты будут никакие. Полно дитей в лыжных секциях, но резульиаты мы все видим. Занимаются, не волнуйтесь, никто не ноет.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 07.07.19
- Сообщений:
- 8
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 23:00
Все крики о спортивной молодёжи сплошная показуха. Дети ни кому не нужны. Хотя спорткомплексы растут как грибы. Но принимать они готовы только от 14-16 лет. Хотел занять ребенка. Дистанционная учёба отнимает уйму времени. Плюс дополнительно языковые кружки. Вечером после всех занятий ехать в город не удобно. Решили ходить заниматься в СК "Казахстан". Пришли да не тут то было. Нельзя мне с ребёнком в 12 лет бегать на беговой дорожке или толкать педали на элипсойде. (Велотренажор я побоялся спрашивать - зверь совсем ужасный). Вот и назревает вопрос почему СК строят,а дети никому не нужны. Элементарно даже школу. Всё закрыли. Даже территорию по которой можно бегать или вечером ходить вокруг.
Все чемпионы вышли из дворовых клубов. Где прививали культуру спорта с детства. А теперь спорт просто стал модным. Одним из способов зарабатывания денег. А где появляются деньги -там заканчивается спорт.
Все чемпионы вышли из дворовых клубов. Где прививали культуру спорта с детства. А теперь спорт просто стал модным. Одним из способов зарабатывания денег. А где появляются деньги -там заканчивается спорт.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10062
Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 23:21
Цитата:
Zhuzhik:Дети занимаются спортом . Мой ходит на футбол. Недавно гоняли в Астану! Всей командой Хотя для меня загадка. Вроде карантин Ну ладно! Дети себя показали И выеграли соревнования . Вся дорога и проживание правдо было за счет родителей . Где минспорт не понятно. Ну в принце, ДА дети нашему государству не нужны
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