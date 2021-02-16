Прогноз на 5 дней
ясно-24°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Где мы, в спорте?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40944
Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 09:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 10 февраля в Словении в проводится чемпионат Мира по биатлону. Представитель Казахстана на 70 месте, россияне также не блещут.
Случайно попала на глаза таблица результатов 13 зимней Олимпиады? проводившейся в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Да, было кем гордится. Большее количество золотых медалей - СССР, по общему количеству медалей - ГДР.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7241
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 09:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С 10 февраля в Словении в проводится чемпионат Мира по биатлону.

В продолжении темы Кому и что выбрать к просмотру?...
Большего всего бесит, что единственный спортивный канал в Казахстане упорно игнорирует показ и этого ЧЕМПИОНАТА МИРА, и такого же по конькобежному спорту, который проходил намедни в Голландии. И там , и там есть казахстанские спортсмены. Да, далеко от пьедестала, но все-таки в элите. А как можно популяризировать у детей зимние виды, если их совсем не показывают?
Матч тв на кабельном нет, через интернет прямые трансляции для нашего региона не показывают. Вот и приходится искать пиратские показы на ютубе, чтобы поболеть и за наших, и за россиян с белорусами.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1583
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 11:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:


Самое крупное достижение зимнего советского спорта- это 13 золотых медалей на какой то Олимпиаде, не помню точно где.
В Лейк Плесиде, в 1980 году - сборная СССР по хоккею, уступила в финале сборной США составленной из СТУДЕНТОВ-любителей ( профи на Олимпиады не допускались) университетов. И сразу быстро сняли Кулагина и поставили Тихонова. И в целом результаты Олимпиады считались ПРОВАЛЬНЫМИ, только лишь из-за хоккея. Можно было проиграть все олимпийские дисциплины, но в хоккее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выигрывать.

Цитата:
yudjin:
можно популяризировать у детей зимние виды, если их совсем не показывают?


В 70-80-х годах прошлого столетия , кроме двух общесоюзных каналов на ЦТ ВООБЩЕ ничего не показывали , абсалютно не было никакой популяризации спорта, но народ, все мальчишки и девчонки МАССОВО занимались спортом. Были ГТО - первой, второй и третьей ступени. Все стремились получить первую ступень - ЗОЛОТОЙ значёк ГТО.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3126
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 15:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
это 13 золотых медалей на какой то Олимпиаде,

----1976 год , Инсбрук--СССР-13 золотых из 37 разыгрываемых .
Профайл
s
§ stratosfera_Z
(Пользователи)
Регистрация:
14.02.19
Сообщений:
25
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 16:57
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зимние виды спорта очень затратны. сейчас все затраты на обеспечения ребенка легли в основном на родительские плечи. так как дети растут, то на год ему нужно : костюм тренировочный, костюм гоночный. Палки , ботинки, лыжи 2 комплекта ( конек и классика) парафины, мази , порошки , смывка и т.д . и это еще далеко не все! а тренироваться где? да строят лыжную базу (долгожданную) но там тоже дров наломали (в прямом смысле, срубили все деревья и кустарники, теперь снег выдувает). плюс трасса сама короткая. лыжники и летом должны ведь заниматься, а им было негде. по лыжероллерной трассе на набережной ул Гашека ходят люди, мешают детям. Судя по всему что за год не построили базу до конца, то и летом возможно дети будут опять без трассы, так как она до сих пор не асфальтирована. Достаточно выехать в Германию, Австрию (про Норвегию вообще не заикаемся) и уровень увидеть уровень финансирования зимних видов спорта.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1583
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 19:05
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
stratosfera_Z:
дети будут опять без трассы



Какое хорошее и отличное было у нас детство:
Прибежишь в обед домой со школы, быстро управишься со скотом: напоишь водой, навоз вывезешь, сено накидаешь, перекусишь и бегом в лесок - нарезать круги на лыжах с ботинками взятых в школе, по самостоятельно, вместе с физруком, сделанной трёхкилометровой лыжной трассе или же на речку на почищенной от снега хоккейной коробке играть до посинения в две пятёрки.
И ещё надо успеть до прихода родителей с работы : загнать вечером скот в сарай, занести на ночь солому и напоить молоком телят, и самое главное: сделать уроки на завтра. И ещё вечером отпроситься у родителей что бы "прошвырнутся" с ребятами по улице.
И никто не ныл: что нет лыж и ботинок, что они дорогие, они ВСЕГДА были в "каптёрке" у физрука; хоккейную форму сами шили из старых трико: щитки и клюшки мастерили из гнутых спинок венских стульев: коньки точили в совхозной машинно-тракторной мастерской.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3126
Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 19:23
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ACROS:
щитки и мастерили ---из старых валенок
Профайл
s
§ stratosfera_Z
(Пользователи)
Регистрация:
14.02.19
Сообщений:
25
Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 22:06
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Какое хорошее и отличное было у нас детство

Вы путаете теплое с мягким. Топикастер спрашивпет где успехи, я ответил какое отношение, такие и успехи. Без вложения в детей не получишь результат. Ни в лыжах, ни в коньках ни в фигурном катании, ни в учёбе. Сейчас чтобы поступить в Бауманку физику и математеку нужно с репетиторами с 6 класса заниматся. А если государство не обращает на спорт внимания кроме футболв, то и результаты будут никакие. Полно дитей в лыжных секциях, но резульиаты мы все видим. Занимаются, не волнуйтесь, никто не ноет.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS