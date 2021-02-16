Re: «Путем создания мнимых условий» - В хищении зерна почти на...

Отправлено: - 22:01

Цитата://путем создания мнимых обстоятельств по невозможности возврата//



Я тоже так работаю, иногда, фьючерс, вроде дразнится по ихнему, но только с проверенными ВРЕМЕНЕМ партнёрами: - заключаем договор сейчас и по более высокой цене, нежели на дату подписания договора, отдаю зерно и через два-три месяца мне перечисляют деньги.

При чём тут "мнимые обстоятельства"- мне НЕТ дела до его "мнимых" дел: в договоре конкретный срок перечисления денег, если опоздал , то идёт неустойка с его стороны плюс основной долг - ему ЭТО невыгодно.



Если не заплатят, их же все равно ДОСТАНУТ. Сейчас много есть специальных людей, которые за бабки ( 50% от всей суммы) достанут любого из любого места. Вопрос времени. Это их бизнес.