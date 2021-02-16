Отправлено: - 17:29

yudjin:

звонок из АП одному из инициаторов развеял твою теорию, сказано было буквально то, что всё зависит от местного руководителя. Если он посчитает нужным, то всё будет сделано.

Цитата:Ну звонок одному уборщику в АП состоящему из 430 человек ещё ничего не значитА так моя теория ещё сильнее укрепляется,ты наверно не знаешь но в политике есть почти библейский тезис "Центр(президент) всегда хороший а на местах (наместники) всегда плохие,ленивые ничего не хотят ради народа и всегда дискредитируют работу центра" так и тут,АП может одним звонком порешать вопрос с упертостю акима в вопросе времени,но почему-то упорно не хотят звонить...и 17 лет не звонили,Кызылорде вон сразу все разрешили а тут молчат,странно правда?