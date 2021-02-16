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Где мы, в спорте?
Где мы, в спорте?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40944
Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 09:49
С 10 февраля в Словении в проводится чемпионат Мира по биатлону. Представитель Казахстана на 70 месте, россияне также не блещут.
Случайно попала на глаза таблица результатов 13 зимней Олимпиады? проводившейся в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Да, было кем гордится. Большее количество золотых медалей - СССР, по общему количеству медалей - ГДР.
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Случайно попала на глаза таблица результатов 13 зимней Олимпиады? проводившейся в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Да, было кем гордится. Большее количество золотых медалей - СССР, по общему количеству медалей - ГДР.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7240
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 09:49
Цитата:
В продолжении темы Кому и что выбрать к просмотру?...
Большего всего бесит, что единственный спортивный канал в Казахстане упорно игнорирует показ и этого ЧЕМПИОНАТА МИРА, и такого же по конькобежному спорту, который проходил намедни в Голландии. И там , и там есть казахстанские спортсмены. Да, далеко от пьедестала, но все-таки в элите. А как можно популяризировать у детей зимние виды, если их совсем не показывают?
Матч тв на кабельном нет, через интернет прямые трансляции для нашего региона не показывают. Вот и приходится искать пиратские показы на ютубе, чтобы поболеть и за наших, и за россиян с белорусами.
С 10 февраля в Словении в проводится чемпионат Мира по биатлону.
В продолжении темы Кому и что выбрать к просмотру?...
Большего всего бесит, что единственный спортивный канал в Казахстане упорно игнорирует показ и этого ЧЕМПИОНАТА МИРА, и такого же по конькобежному спорту, который проходил намедни в Голландии. И там , и там есть казахстанские спортсмены. Да, далеко от пьедестала, но все-таки в элите. А как можно популяризировать у детей зимние виды, если их совсем не показывают?
Матч тв на кабельном нет, через интернет прямые трансляции для нашего региона не показывают. Вот и приходится искать пиратские показы на ютубе, чтобы поболеть и за наших, и за россиян с белорусами.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1578
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 11:56
Цитата:
Самое крупное достижение зимнего советского спорта- это 13 золотых медалей на какой то Олимпиаде, не помню точно где.
В Лейк Плесиде, в 1980 году - сборная СССР по хоккею, уступила в финале сборной США составленной из СТУДЕНТОВ-любителей ( профи на Олимпиады не допускались) университетов. И сразу быстро сняли Кулагина и поставили Тихонова. И в целом результаты Олимпиады считались ПРОВАЛЬНЫМИ, только лишь из-за хоккея. Можно было проиграть все олимпийские дисциплины, но в хоккее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выигрывать.
Цитата:
В 70-80-х годах прошлого столетия , кроме двух общесоюзных каналов на ЦТ ВООБЩЕ ничего не показывали , абсалютно не было никакой популяризации спорта, но народ, все мальчишки и девчонки МАССОВО занимались спортом. Были ГТО - первой, второй и третьей ступени. Все стремились получить первую ступень - ЗОЛОТОЙ значёк ГТО.
yudjin:
Самое крупное достижение зимнего советского спорта- это 13 золотых медалей на какой то Олимпиаде, не помню точно где.
В Лейк Плесиде, в 1980 году - сборная СССР по хоккею, уступила в финале сборной США составленной из СТУДЕНТОВ-любителей ( профи на Олимпиады не допускались) университетов. И сразу быстро сняли Кулагина и поставили Тихонова. И в целом результаты Олимпиады считались ПРОВАЛЬНЫМИ, только лишь из-за хоккея. Можно было проиграть все олимпийские дисциплины, но в хоккее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выигрывать.
Цитата:
yudjin:
можно популяризировать у детей зимние виды, если их совсем не показывают?
можно популяризировать у детей зимние виды, если их совсем не показывают?
В 70-80-х годах прошлого столетия , кроме двух общесоюзных каналов на ЦТ ВООБЩЕ ничего не показывали , абсалютно не было никакой популяризации спорта, но народ, все мальчишки и девчонки МАССОВО занимались спортом. Были ГТО - первой, второй и третьей ступени. Все стремились получить первую ступень - ЗОЛОТОЙ значёк ГТО.
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 15:37
Цитата:
----1976 год , Инсбрук--СССР-13 золотых из 37 разыгрываемых .
ACROS:
это 13 золотых медалей на какой то Олимпиаде,
это 13 золотых медалей на какой то Олимпиаде,
----1976 год , Инсбрук--СССР-13 золотых из 37 разыгрываемых .
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.19
- Сообщений:
- 24
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 16:57
Зимние виды спорта очень затратны. сейчас все затраты на обеспечения ребенка легли в основном на родительские плечи. так как дети растут, то на год ему нужно : костюм тренировочный, костюм гоночный. Палки , ботинки, лыжи 2 комплекта ( конек и классика) парафины, мази , порошки , смывка и т.д . и это еще далеко не все! а тренироваться где? да строят лыжную базу (долгожданную) но там тоже дров наломали (в прямом смысле, срубили все деревья и кустарники, теперь снег выдувает). плюс трасса сама короткая. лыжники и летом должны ведь заниматься, а им было негде. по лыжероллерной трассе на набережной ул Гашека ходят люди, мешают детям. Судя по всему что за год не построили базу до конца, то и летом возможно дети будут опять без трассы, так как она до сих пор не асфальтирована. Достаточно выехать в Германию, Австрию (про Норвегию вообще не заикаемся) и уровень увидеть уровень финансирования зимних видов спорта.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1578
Re: Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 19:05
Цитата:
Какое хорошее и отличное было у нас детство:
Прибежишь в обед домой со школы, быстро управишься со скотом: напоишь водой, навоз вывезешь, сено накидаешь, перекусишь и бегом в лесок - нарезать круги на лыжах с ботинками взятых в школе, по самостоятельно, вместе с физруком, сделанной трёхкилометровой лыжной трассе или же на речку на почищенной от снега хоккейной коробке играть до посинения в две пятёрки.
И ещё надо успеть до прихода родителей с работы : загнать вечером скот в сарай, занести на ночь солому и напоить молоком телят, и самое главное: сделать уроки на завтра. И ещё вечером отпроситься у родителей что бы "прошвырнутся" с ребятами по улице.
И никто не ныл: что нет лыж и ботинок, что они дорогие, они ВСЕГДА были в "каптёрке" у физрука; хоккейную форму сами шили из старых трико: щитки и клюшки мастерили из гнутых спинок венских стульев: коньки точили в совхозной машинно-тракторной мастерской.
stratosfera_Z:
дети будут опять без трассы
дети будут опять без трассы
Какое хорошее и отличное было у нас детство:
Прибежишь в обед домой со школы, быстро управишься со скотом: напоишь водой, навоз вывезешь, сено накидаешь, перекусишь и бегом в лесок - нарезать круги на лыжах с ботинками взятых в школе, по самостоятельно, вместе с физруком, сделанной трёхкилометровой лыжной трассе или же на речку на почищенной от снега хоккейной коробке играть до посинения в две пятёрки.
И ещё надо успеть до прихода родителей с работы : загнать вечером скот в сарай, занести на ночь солому и напоить молоком телят, и самое главное: сделать уроки на завтра. И ещё вечером отпроситься у родителей что бы "прошвырнутся" с ребятами по улице.
И никто не ныл: что нет лыж и ботинок, что они дорогие, они ВСЕГДА были в "каптёрке" у физрука; хоккейную форму сами шили из старых трико: щитки и клюшки мастерили из гнутых спинок венских стульев: коньки точили в совхозной машинно-тракторной мастерской.
Где мы, в спорте?
Отправлено: 16.02.21 - 19:23
ACROS:
щитки и мастерили ---из старых валенок
щитки и мастерили ---из старых валенок
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