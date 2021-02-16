Отправлено: - 11:56

yudjin:



yudjin:

можно популяризировать у детей зимние виды, если их совсем не показывают?

Цитата:Самое крупное достижение зимнего советского спорта- это 13 золотых медалей на какой то Олимпиаде, не помню точно где.В Лейк Плесиде, в 1980 году - сборная СССР по хоккею, уступила в финале сборной США составленной из СТУДЕНТОВ-любителей ( профи на Олимпиады не допускались) университетов. И сразу быстро сняли Кулагина и поставили Тихонова. И в целом результаты Олимпиады считались ПРОВАЛЬНЫМИ, только лишь из-за хоккея. Можно было проиграть все олимпийские дисциплины, но в хоккее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выигрывать.Цитата:В 70-80-х годах прошлого столетия , кроме двух общесоюзных каналов на ЦТ ВООБЩЕ ничего не показывали , абсалютно не было никакой популяризации спорта, но народ, все мальчишки и девчонки МАССОВО занимались спортом. Были ГТО - первой, второй и третьей ступени. Все стремились получить первую ступень - ЗОЛОТОЙ значёк ГТО.