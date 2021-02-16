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Голосуй ЗА наше природное время!
Голосуй ЗА наше природное время!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40944
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:39
Уже несколько лет инициативная группа пытается вернуть в Костанайской области наше природное время, определенное наукой. С ним мы жили много лет, пока чиновники по своим причинам и не спрашивая жителей, не решили упразднить часовой пояс в нашей и Кзыл-ординской областях и приравнять наше время к Астане и Алматы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6988
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 17:29
Цитата:
Ну звонок одному уборщику в АП состоящему из 430 человек ещё ничего не значит
А так моя теория ещё сильнее укрепляется,ты наверно не знаешь но в политике есть почти библейский тезис "Центр(президент) всегда хороший а на местах (наместники) всегда плохие,ленивые ничего не хотят ради народа и всегда дискредитируют работу центра" так и тут,АП может одним звонком порешать вопрос с упертостю акима в вопросе времени,но почему-то упорно не хотят звонить...и 17 лет не звонили,Кызылорде вон сразу все разрешили а тут молчат,странно правда?
yudjin:
звонок из АП одному из инициаторов развеял твою теорию, сказано было буквально то, что всё зависит от местного руководителя. Если он посчитает нужным, то всё будет сделано.
звонок из АП одному из инициаторов развеял твою теорию, сказано было буквально то, что всё зависит от местного руководителя. Если он посчитает нужным, то всё будет сделано.
Ну звонок одному уборщику в АП состоящему из 430 человек ещё ничего не значит
А так моя теория ещё сильнее укрепляется,ты наверно не знаешь но в политике есть почти библейский тезис "Центр(президент) всегда хороший а на местах (наместники) всегда плохие,ленивые ничего не хотят ради народа и всегда дискредитируют работу центра" так и тут,АП может одним звонком порешать вопрос с упертостю акима в вопросе времени,но почему-то упорно не хотят звонить...и 17 лет не звонили,Кызылорде вон сразу все разрешили а тут молчат,странно правда?
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 17:31
Цитата:
Ну тогда и смысла НЕТ затевать ВСЁ это, пока ОН тут.
Смысл какой: если ОН не даст этому ходу ни на миллиметр: ВСЕ, ВСЁ и ВСЯ в его руках, дождитесь когда его переведут или ещё что то в этом роде.
Кстати, верхи тоже могут лукавить: никто же , как говориться, свечку там не держал.
yudjin:
препятствие только одно.
препятствие только одно.
Ну тогда и смысла НЕТ затевать ВСЁ это, пока ОН тут.
Смысл какой: если ОН не даст этому ходу ни на миллиметр: ВСЕ, ВСЁ и ВСЯ в его руках, дождитесь когда его переведут или ещё что то в этом роде.
Кстати, верхи тоже могут лукавить: никто же , как говориться, свечку там не держал.
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 17:42
Цитата:
Мы, своими неоднократными псевдоголосованием, "опустили" её итоги до разряда анекдота, и так наверное поступают и служащие бюджетных организации, которым ( они же не глупее нас) , как говорилось давеча, довели до их внимания.
peshexod:
за... 2 раза
за... 2 раза
Мы, своими неоднократными псевдоголосованием, "опустили" её итоги до разряда анекдота, и так наверное поступают и служащие бюджетных организации, которым ( они же не глупее нас) , как говорилось давеча, довели до их внимания.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 17:53
Цитата:
К чему эти бессмысленные сентенции? Ведь форум никогда не наблюдал таких действий с вашей стороны. Так зачем усугублять ситуацию и делать хорошую мину при плохой игре? Не проще ли заранее расчехлять метательное оружие и проводить артподготовку по вашим позициям, не дожидаясь вашей обязательной программы по ручной лепке снарядов.
Цитата:
Для кого устаканилось? Посчитайте, сколько костанайцев жили дольше при правильном времени, чем при неправильном и еще не успели приспособиться. Сколько детей еще не успели прожить достаточно лет, чтобы приспособиться. Сколько новых жителей рождается каждый день и будет рождаться, а им еще только предстоит ломать свой организм, приспосабливаясь к неправильному времени. Можно, конечно, быть равнодушным пофигистом и голосовать против, если не думать ни о чем, дальше своего носа.
abaika95:
Ну там рассуждать,диалог вести к примеру?
Ну там рассуждать,диалог вести к примеру?
К чему эти бессмысленные сентенции? Ведь форум никогда не наблюдал таких действий с вашей стороны. Так зачем усугублять ситуацию и делать хорошую мину при плохой игре? Не проще ли заранее расчехлять метательное оружие и проводить артподготовку по вашим позициям, не дожидаясь вашей обязательной программы по ручной лепке снарядов.
Цитата:
ACROS:
Уже ВСЁ и ДАВНО устаканилось, правильно ОНО или НЕПРАВИЛЬНО, но УСТАКАНИЛОСЬ
Уже ВСЁ и ДАВНО устаканилось, правильно ОНО или НЕПРАВИЛЬНО, но УСТАКАНИЛОСЬ
Для кого устаканилось? Посчитайте, сколько костанайцев жили дольше при правильном времени, чем при неправильном и еще не успели приспособиться. Сколько детей еще не успели прожить достаточно лет, чтобы приспособиться. Сколько новых жителей рождается каждый день и будет рождаться, а им еще только предстоит ломать свой организм, приспосабливаясь к неправильному времени. Можно, конечно, быть равнодушным пофигистом и голосовать против, если не думать ни о чем, дальше своего носа.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11029
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 17:55
ничего нового. как обычно.
баба яга против.как представитель акимата.
греческого.
остальные за.
да арман кст молчит пока, но он тут только ночует,
и грузчики со складской молчат, но как сказал ранее их представитель, им пох.., иначе им все равно.
[Исправлено: alex_60, 16.02.2021 - 17:56]
баба яга против.как представитель акимата.
греческого.
остальные за.
да арман кст молчит пока, но он тут только ночует,
и грузчики со складской молчат, но как сказал ранее их представитель, им пох.., иначе им все равно.
[Исправлено: alex_60, 16.02.2021 - 17:56]
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 18:06
Цитата:
Кстати, отличная идея: во время республиканского голосования по выборам или президента или депутатов, для поднятия явки до туркменских 99,9%, ВКЛЮЧАТЬ в опросник и вопросы местного значения, например по Костанаю - возврат на два часа назад или же по Кзыл Орде - возврат на час вперёд и так далее по каждой области, да что там по области , по каждому району, селу, отделению, ауылу.
Какой будет ЭФФЕКТ от дня голосования: уже точно НИКТО не отсидится дома, потому что, чёрт с ним с центральной властью, без нас решат сколько и кому отдать депутатские мандаты, но свои сельские вопросы ( кто будет пасти скот и какая при этом оплата, как подвезти воду в безводные сёла, кто будет возить детей в школу, кто и как будет чистить снег, или же в городе ВСЕ вопросы ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ, вырубки деревьев, выгула собак, движения автобусов и способы оплаты и так далее) они ВАЖНЕЕ и ПРИОРИТЕТНЕЕ чем ДЕЛЁЖКА депутатских мандатов и КТО будет очередным ХАНОМ и прочее.
Тот самый:
Кстати, отличная идея: во время республиканского голосования по выборам или президента или депутатов, для поднятия явки до туркменских 99,9%, ВКЛЮЧАТЬ в опросник и вопросы местного значения, например по Костанаю - возврат на два часа назад или же по Кзыл Орде - возврат на час вперёд и так далее по каждой области, да что там по области , по каждому району, селу, отделению, ауылу.
Какой будет ЭФФЕКТ от дня голосования: уже точно НИКТО не отсидится дома, потому что, чёрт с ним с центральной властью, без нас решат сколько и кому отдать депутатские мандаты, но свои сельские вопросы ( кто будет пасти скот и какая при этом оплата, как подвезти воду в безводные сёла, кто будет возить детей в школу, кто и как будет чистить снег, или же в городе ВСЕ вопросы ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ, вырубки деревьев, выгула собак, движения автобусов и способы оплаты и так далее) они ВАЖНЕЕ и ПРИОРИТЕТНЕЕ чем ДЕЛЁЖКА депутатских мандатов и КТО будет очередным ХАНОМ и прочее.
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 18:10
Цитата:
Ваш,выход, мистер-твистер, бывший министр - флаг вам в руки - приведите реальные СТАТИСТИЧЕСКИЕ данные обо всём этом и доведите ИХ до сведения госпожи Ведлер и К.
Маркс:
Посчитайте,
Посчитайте,
Ваш,выход, мистер-твистер, бывший министр - флаг вам в руки - приведите реальные СТАТИСТИЧЕСКИЕ данные обо всём этом и доведите ИХ до сведения госпожи Ведлер и К.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 114
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 18:18
Почему я должна голосовать за какую то /// нездоровую дамочку?Меня устраивает природное время! И зачем вводить сумятицу? Недовольна чем то,есть уникальная возможность сменить гражданство и жить там где переводят время!
[Исправлено: Iney, 16.02.2021 - 18:46]
[Исправлено: Iney, 16.02.2021 - 18:47]
[Исправлено: Iney, 16.02.2021 - 18:46]
[Исправлено: Iney, 16.02.2021 - 18:47]
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 18:48
Цитата:
Зачем приводить какие-то данные? И так понятно, что чем хуже будут условия проживания в нашей области, тем больше граждан будет стремиться ее покинуть и тем меньше гражданок будут хотеть рожать, чтобы не обрекать своих будущих детей на мучения, связанные с привыканием к неправильному времени.
ACROS:
приведите реальные СТАТИСТИЧЕСКИЕ данные обо всём этом
приведите реальные СТАТИСТИЧЕСКИЕ данные обо всём этом
Зачем приводить какие-то данные? И так понятно, что чем хуже будут условия проживания в нашей области, тем больше граждан будет стремиться ее покинуть и тем меньше гражданок будут хотеть рожать, чтобы не обрекать своих будущих детей на мучения, связанные с привыканием к неправильному времени.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 19:25
Цитата:
----А что ?? кто - то заставляет !?
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему я должна голосовать за какую то
Почему я должна голосовать за какую то
----А что ?? кто - то заставляет !?
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 19:27
Цитата:
---Таки так - в чем проблема , меняйте .
ПолиграфЪ Боярышников:
есть уникальная возможность сменить гражданство
есть уникальная возможность сменить гражданство
---Таки так - в чем проблема , меняйте .
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 5
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 19:36
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