Прогноз на 5 дней
ясно-23°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • З-ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Голосуй ЗА наше природное время!
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40944
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже несколько лет инициативная группа пытается вернуть в Костанайской области наше природное время, определенное наукой. С ним мы жили много лет, пока чиновники по своим причинам и не спрашивая жителей, не решили упразднить часовой пояс в нашей и Кзыл-ординской областях и приравнять наше время к Астане и Алматы.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6988
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 17:29
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
звонок из АП одному из инициаторов развеял твою теорию, сказано было буквально то, что всё зависит от местного руководителя. Если он посчитает нужным, то всё будет сделано.

Ну звонок одному уборщику в АП состоящему из 430 человек ещё ничего не значит
А так моя теория ещё сильнее укрепляется,ты наверно не знаешь но в политике есть почти библейский тезис "Центр(президент) всегда хороший а на местах (наместники) всегда плохие,ленивые ничего не хотят ради народа и всегда дискредитируют работу центра" так и тут,АП может одним звонком порешать вопрос с упертостю акима в вопросе времени,но почему-то упорно не хотят звонить...и 17 лет не звонили,Кызылорде вон сразу все разрешили а тут молчат,странно правда?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1578
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 17:31
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
препятствие только одно.


Ну тогда и смысла НЕТ затевать ВСЁ это, пока ОН тут.
Смысл какой: если ОН не даст этому ходу ни на миллиметр: ВСЕ, ВСЁ и ВСЯ в его руках, дождитесь когда его переведут или ещё что то в этом роде.
Кстати, верхи тоже могут лукавить: никто же , как говориться, свечку там не держал.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1578
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 17:42
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
за... 2 раза


Мы, своими неоднократными псевдоголосованием, "опустили" её итоги до разряда анекдота, и так наверное поступают и служащие бюджетных организации, которым ( они же не глупее нас) , как говорилось давеча, довели до их внимания.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1062
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 17:53
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну там рассуждать,диалог вести к примеру?

К чему эти бессмысленные сентенции? Ведь форум никогда не наблюдал таких действий с вашей стороны. Так зачем усугублять ситуацию и делать хорошую мину при плохой игре? Не проще ли заранее расчехлять метательное оружие и проводить артподготовку по вашим позициям, не дожидаясь вашей обязательной программы по ручной лепке снарядов.

Цитата:
ACROS:
Уже ВСЁ и ДАВНО устаканилось, правильно ОНО или НЕПРАВИЛЬНО, но УСТАКАНИЛОСЬ

Для кого устаканилось? Посчитайте, сколько костанайцев жили дольше при правильном времени, чем при неправильном и еще не успели приспособиться. Сколько детей еще не успели прожить достаточно лет, чтобы приспособиться. Сколько новых жителей рождается каждый день и будет рождаться, а им еще только предстоит ломать свой организм, приспосабливаясь к неправильному времени. Можно, конечно, быть равнодушным пофигистом и голосовать против, если не думать ни о чем, дальше своего носа.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11029
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 17:55
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего нового. как обычно.
баба яга против.как представитель акимата.
греческого.
остальные за.
да арман кст молчит пока, но он тут только ночует,
и грузчики со складской молчат, но как сказал ранее их представитель, им пох.., иначе им все равно.

[Исправлено: alex_60, 16.02.2021 - 17:56]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1578
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 18:06
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:


Кстати, отличная идея: во время республиканского голосования по выборам или президента или депутатов, для поднятия явки до туркменских 99,9%, ВКЛЮЧАТЬ в опросник и вопросы местного значения, например по Костанаю - возврат на два часа назад или же по Кзыл Орде - возврат на час вперёд и так далее по каждой области, да что там по области , по каждому району, селу, отделению, ауылу.
Какой будет ЭФФЕКТ от дня голосования: уже точно НИКТО не отсидится дома, потому что, чёрт с ним с центральной властью, без нас решат сколько и кому отдать депутатские мандаты, но свои сельские вопросы ( кто будет пасти скот и какая при этом оплата, как подвезти воду в безводные сёла, кто будет возить детей в школу, кто и как будет чистить снег, или же в городе ВСЕ вопросы ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ, вырубки деревьев, выгула собак, движения автобусов и способы оплаты и так далее) они ВАЖНЕЕ и ПРИОРИТЕТНЕЕ чем ДЕЛЁЖКА депутатских мандатов и КТО будет очередным ХАНОМ и прочее.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1578
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 18:10
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Посчитайте,


Ваш,выход, мистер-твистер, бывший министр - флаг вам в руки - приведите реальные СТАТИСТИЧЕСКИЕ данные обо всём этом и доведите ИХ до сведения госпожи Ведлер и К.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
114
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 18:18
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему я должна голосовать за какую то /// нездоровую дамочку?Меня устраивает природное время! И зачем вводить сумятицу? Недовольна чем то,есть уникальная возможность сменить гражданство и жить там где переводят время!

[Исправлено: Iney, 16.02.2021 - 18:46]

[Исправлено: Iney, 16.02.2021 - 18:47]
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1062
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 18:48
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
приведите реальные СТАТИСТИЧЕСКИЕ данные обо всём этом

Зачем приводить какие-то данные? И так понятно, что чем хуже будут условия проживания в нашей области, тем больше граждан будет стремиться ее покинуть и тем меньше гражданок будут хотеть рожать, чтобы не обрекать своих будущих детей на мучения, связанные с привыканием к неправильному времени.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3111
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 19:25
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему я должна голосовать за какую то

----А что ?? кто - то заставляет !? :-(
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3111
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 19:27
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
есть уникальная возможность сменить гражданство

---Таки так - в чем проблема , меняйте . :-P
Профайл
urmas
* urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
5
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 19:36
#41
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 82, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: urmas

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS