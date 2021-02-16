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≡ «Путем создания мнимых условий» - В хищении зерна почти на 1,5 млрд тенге обвиняются трое жителей Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40944
«Путем создания мнимых условий» - В хищении зерна почти на 1,5 млрд тенге обвиняются трое жителей Костанайской области
Отправлено: 16.02.21 - 16:24
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Согласно материалам дела, в 2018 году обвиняемые подписали договоры с несколькими десятками крестьянских хозяйств аркалыкского региона на покупку пшеницы и ячменя, вывозили товар, но за него не рассчитались.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4481
Re: «Путем создания мнимых условий» - В хищении зерна почти на...
Отправлено: 16.02.21 - 16:24
#1
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Вот это масштаб! Остап курит в сторонке. И не боятся же ведь, хотя думаю крестьяне попробуют все законные методы, ну а потом следите за криминальной хроникой
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