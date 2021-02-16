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≡ Свет, камера, мотор - когда кинотеатры будут готовы принять зрителей?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40944
Свет, камера, мотор - когда кинотеатры будут готовы принять зрителей?
Отправлено: 16.02.21 - 16:15
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С 15 февраля в Костанайской области разрешили работу кинотеатров с ограничением по заполняемости залов. Корреспондент «НГ» поговорил с директорами кинотеатров и выяснил, когда горожане смогут посмотреть фильмы на большом экране.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10056
Re: Свет, камера, мотор - когда кинотеатры будут готовы принять...
Отправлено: 16.02.21 - 16:15
#1
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Цитата:
По словам Лима, большинство его сотрудников готовы вернуться в кинотеатр, хотя многие за год нашли другую работу

Вы им помогали? Я например 2 месяца не работал летом. . Босс через день мне звонил ,виталя деньги надо? Фруты,,че надо? Я пришел и опять работаю . Ровно 2 месяца не работал.
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