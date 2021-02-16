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Голосуй ЗА наше природное время!
Голосуй ЗА наше природное время!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40944
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:39
Уже несколько лет инициативная группа пытается вернуть в Костанайской области наше природное время, определенное наукой. С ним мы жили много лет, пока чиновники по своим причинам и не спрашивая жителей, не решили упразднить часовой пояс в нашей и Кзыл-ординской областях и приравнять наше время к Астане и Алматы.
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Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:39
Вот опять лицемерие и подтасовка фактов
Активисты выступают не ЗА ПРИРОДНОЕ ВРЕМЯ! А за один час! Когда как возвращать надо два часа чтобы добиться тех результатов(якобы вылечивания от всех болезней)
И да так-то активисты против голосования
Активист Денисов в интервью каравану заявил что не должны "прохожие" решать на голосовании таке вопросы! Вопрос по переводу времени должны решать учёные а все остальные так,обыватели ничего не понимающие по его мнению
Активисты выступают не ЗА ПРИРОДНОЕ ВРЕМЯ! А за один час! Когда как возвращать надо два часа чтобы добиться тех результатов(якобы вылечивания от всех болезней)
И да так-то активисты против голосования
Активист Денисов в интервью каравану заявил что не должны "прохожие" решать на голосовании таке вопросы! Вопрос по переводу времени должны решать учёные а все остальные так,обыватели ничего не понимающие по его мнению
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10056
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:41
Юд я поставил галочку , за. Просто потому что вы все так хотите я живу по по разным часовым поясам и мне все равно , хоть плюс 5 часов хоть минус. Приходится подстраиватся .
[Исправлено: Vit, 16.02.2021 - 13:42]
[Исправлено: Vit, 16.02.2021 - 13:42]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1060
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:24
Цитата:
Некоторые наивно полагают, что многократно повторенная глупость со временем станет мудростью, но они ошибаются. Повторенная глупость лишь усиливает свой потенциал раздражающего воздействия и характеризует повторяющегося как крайне ограниченного человека с единственной неправильной мыслью в спрямленной извилине.
- Дятел! Дятел!
Ты не спятил?
Бьешься глупой головой!
- Я не дятел.
Я не спятил.
Я не понял ничего.
abaika95:
Активисты выступают не ЗА ПРИРОДНОЕ ВРЕМЯ! А за один час!
Активисты выступают не ЗА ПРИРОДНОЕ ВРЕМЯ! А за один час!
Некоторые наивно полагают, что многократно повторенная глупость со временем станет мудростью, но они ошибаются. Повторенная глупость лишь усиливает свой потенциал раздражающего воздействия и характеризует повторяющегося как крайне ограниченного человека с единственной неправильной мыслью в спрямленной извилине.
- Дятел! Дятел!
Ты не спятил?
Бьешься глупой головой!
- Я не дятел.
Я не спятил.
Я не понял ничего.
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:30
Цитата:
Полностью согласен с человеком который наивно считает себя коммунистом
Глупость которую несут из раза в раз активисты и их приспешники уже порядком поднадоела
Ну пусть выйдут честно да,скажут,ребят мы не за природное время выступаем,нам плевать на географические пояса и биологические часы мы просто хотим чтобы с утра зимой на час раньше светлело чтобы на рынок добираться было удобнее)) и всё! А то выдумывают какие-то фантастические предлоги
Маркс:
Некоторые наивно полагают, что многократно повторенная глупость со временем станет мудростью, но они ошибаются. Повторенная глупость лишь усиливает свой потенциал раздражающего воздействия и характеризует повторяющегося как крайне ограниченного человека с единственной неправильной мыслью в спрямленной извилине
Некоторые наивно полагают, что многократно повторенная глупость со временем станет мудростью, но они ошибаются. Повторенная глупость лишь усиливает свой потенциал раздражающего воздействия и характеризует повторяющегося как крайне ограниченного человека с единственной неправильной мыслью в спрямленной извилине
Полностью согласен с человеком который наивно считает себя коммунистом
Глупость которую несут из раза в раз активисты и их приспешники уже порядком поднадоела
Ну пусть выйдут честно да,скажут,ребят мы не за природное время выступаем,нам плевать на географические пояса и биологические часы мы просто хотим чтобы с утра зимой на час раньше светлело чтобы на рынок добираться было удобнее)) и всё! А то выдумывают какие-то фантастические предлоги
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1466
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:41
Цитата:
Что такое пятый часовой пояс? UTC+5? Так у нас же UTC+6, т.е. шестой.. Разница с UTC+4 составляет соответственно два часа..
Как вы относитесь к идее изменения часового пояса в Костанайской области (с 5-ro нa 4-ый часовой пояс)?
Что такое пятый часовой пояс? UTC+5? Так у нас же UTC+6, т.е. шестой.. Разница с UTC+4 составляет соответственно два часа..
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:50
Цитата:
Акимат даже опрос в гугл-формах создать нормально не может 🤦🤦🤦 Причём, результат и количество проголосовавших видны только создателю, и проголосовать можно несколько раз Прям как на выборах.
Цитата:
С 1930-1931 годов ещё действует декретный постоянный +1 час к поясному времени. Поэтому и называют время UTC+6 "пятым часовым поясом", короче да, только запутали.
В нашей области родное поясное время UTC+4 (4-й часовой пояс), +1 час дали декретом в 30-е, ещё +1 час нам дали в 2004-м, когда Кустанай подтянули к Астане по времени. Вот хотя бы -1 нужно сделать.
наспех созданный опрос за изменение часового пояса, причем с ошибками, ссылку на который настойчиво рассылают по сотрудникам бюджетных организаций. О честности результатов тоже остается только догадываться.
Акимат даже опрос в гугл-формах создать нормально не может 🤦🤦🤦 Причём, результат и количество проголосовавших видны только создателю, и проголосовать можно несколько раз Прям как на выборах.
Цитата:
JereK:
Что такое пятый часовой пояс? UTC+5? Так у нас же UTC+6, т.е. шестой.. Разница с UTC+4 составляет соответственно два часа..
Что такое пятый часовой пояс? UTC+5? Так у нас же UTC+6, т.е. шестой.. Разница с UTC+4 составляет соответственно два часа..
С 1930-1931 годов ещё действует декретный постоянный +1 час к поясному времени. Поэтому и называют время UTC+6 "пятым часовым поясом", короче да, только запутали.
В нашей области родное поясное время UTC+4 (4-й часовой пояс), +1 час дали декретом в 30-е, ещё +1 час нам дали в 2004-м, когда Кустанай подтянули к Астане по времени. Вот хотя бы -1 нужно сделать.
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:52
Кривая голосовалка. Мало того, что куча орфографических ошибок в формулировке вопроса, так еще и количество голосов не ограничено с одного IP. Накручивать результат можно в любую строну без всяких ограничений.
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:56
почти 40 раз нажала, что я за возврат природного времени. Короче, объективного результата не будет. Армия нурлыботов накрутит в другую сторону.
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:57
Цитата:
Ну, потом ещё отчитаются на полном серьёзе, что 15 миллионов кустанайцев проголосовали ЗА, ещё 3 миллиона ПРОТИВ, около 10 миллионов выбрали другие ответы
юля елиссева:
Накручивать результат можно в любую строну без всяких ограничений.
Накручивать результат можно в любую строну без всяких ограничений.
Ну, потом ещё отчитаются на полном серьёзе, что 15 миллионов кустанайцев проголосовали ЗА, ещё 3 миллиона ПРОТИВ, около 10 миллионов выбрали другие ответы
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:59
Цитата:
думаю, что в отчете потом 15 миллионов голосов будет против, против пары тысяч - за.
Тот самый:
Ну, потом ещё отчитаются на полном серьёзе, что 15 миллионов кустанайцев проголосовали ЗА, ещё 3 миллиона ПРОТИВ, около 10 миллионов выбрали другие ответы
Ну, потом ещё отчитаются на полном серьёзе, что 15 миллионов кустанайцев проголосовали ЗА, ещё 3 миллиона ПРОТИВ, около 10 миллионов выбрали другие ответы
думаю, что в отчете потом 15 миллионов голосов будет против, против пары тысяч - за.
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 16:00
Цитата:
Поэтому и голосовать смысла нет
юля елиссева:
Кривая голосовалка. Мало того, что куча орфографических ошибок в формулировке вопроса, так еще и количество голосов не ограничено с одного IP. Накручивать результат можно в любую строну без всяких ограничений.
Кривая голосовалка. Мало того, что куча орфографических ошибок в формулировке вопроса, так еще и количество голосов не ограничено с одного IP. Накручивать результат можно в любую строну без всяких ограничений.
Поэтому и голосовать смысла нет
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7238
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 16:04
Цитата:
Но ручные профсоюзы во главе с Ароновой будут козырять этими данными на слушаниях... к бабке не ходи.
abaika95:
Поэтому и голосовать смысла нет
Поэтому и голосовать смысла нет
Но ручные профсоюзы во главе с Ароновой будут козырять этими данными на слушаниях... к бабке не ходи.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1570
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 16:04
Цитата:
Мне тоже ВСЁ равно и поэтому я поставил ПРОТИВ.
Не вижу смысла и НИКАКИХ ощущений от перевода час вперёд или час назад.
Vit:
мне все равно
мне все равно
Мне тоже ВСЁ равно и поэтому я поставил ПРОТИВ.
Не вижу смысла и НИКАКИХ ощущений от перевода час вперёд или час назад.
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 16:08
Цитата:
Ну и пусть козыряют
Голосовалка объективно кривая
Аргумент что все голосовали против будет неуместным и так они только людей настроят против себя
Нужно открытое голосование
За или против?
И я уверен голоса разделятся ровно на половину
yudjin:
Но ручные профсоюзы во главе с Ароновой будут козырять этими данными на слушаниях... к бабке не ходи.
Но ручные профсоюзы во главе с Ароновой будут козырять этими данными на слушаниях... к бабке не ходи.
Ну и пусть козыряют
Голосовалка объективно кривая
Аргумент что все голосовали против будет неуместным и так они только людей настроят против себя
Нужно открытое голосование
За или против?
И я уверен голоса разделятся ровно на половину
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