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≡ Голосуй ЗА наше природное время!
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40944
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:39
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Уже несколько лет инициативная группа пытается вернуть в Костанайской области наше природное время, определенное наукой. С ним мы жили много лет, пока чиновники по своим причинам и не спрашивая жителей, не решили упразднить часовой пояс в нашей и Кзыл-ординской областях и приравнять наше время к Астане и Алматы.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6985
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:39
#1
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Вот опять лицемерие и подтасовка фактов
Активисты выступают не ЗА ПРИРОДНОЕ ВРЕМЯ! А за один час! Когда как возвращать надо два часа чтобы добиться тех результатов(якобы вылечивания от всех болезней)
И да так-то активисты против голосования
Активист Денисов в интервью каравану заявил что не должны "прохожие" решать на голосовании таке вопросы! Вопрос по переводу времени должны решать учёные а все остальные так,обыватели ничего не понимающие по его мнению
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10056
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 14:41
#2
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Юд я поставил галочку , за. Просто потому что вы все так хотите я живу по по разным часовым поясам и мне все равно , хоть плюс 5 часов хоть минус. Приходится подстраиватся .

[Исправлено: Vit, 16.02.2021 - 13:42]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1060
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:24
#3
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Цитата:
abaika95:
Активисты выступают не ЗА ПРИРОДНОЕ ВРЕМЯ! А за один час!

Некоторые наивно полагают, что многократно повторенная глупость со временем станет мудростью, но они ошибаются. Повторенная глупость лишь усиливает свой потенциал раздражающего воздействия и характеризует повторяющегося как крайне ограниченного человека с единственной неправильной мыслью в спрямленной извилине.

- Дятел! Дятел!
Ты не спятил?
Бьешься глупой головой!
- Я не дятел.
Я не спятил.
Я не понял ничего.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6985
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:30
#4
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Цитата:
Маркс:
Некоторые наивно полагают, что многократно повторенная глупость со временем станет мудростью, но они ошибаются. Повторенная глупость лишь усиливает свой потенциал раздражающего воздействия и характеризует повторяющегося как крайне ограниченного человека с единственной неправильной мыслью в спрямленной извилине

Полностью согласен с человеком который наивно считает себя коммунистом
Глупость которую несут из раза в раз активисты и их приспешники уже порядком поднадоела
Ну пусть выйдут честно да,скажут,ребят мы не за природное время выступаем,нам плевать на географические пояса и биологические часы мы просто хотим чтобы с утра зимой на час раньше светлело чтобы на рынок добираться было удобнее)) и всё! А то выдумывают какие-то фантастические предлоги
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1466
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:41
#5
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Цитата:
Как вы относитесь к идее изменения часового пояса в Костанайской области (с 5-ro нa 4-ый часовой пояс)?


Что такое пятый часовой пояс? UTC+5? Так у нас же UTC+6, т.е. шестой.. Разница с UTC+4 составляет соответственно два часа..
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1162
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:50
#6
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Цитата:
наспех созданный опрос за изменение часового пояса, причем с ошибками, ссылку на который настойчиво рассылают по сотрудникам бюджетных организаций. О честности результатов тоже остается только догадываться.


Акимат даже опрос в гугл-формах создать нормально не может 🤦🤦🤦 Причём, результат и количество проголосовавших видны только создателю, и проголосовать можно несколько раз :lol: Прям как на выборах.

Цитата:
JereK:
Что такое пятый часовой пояс? UTC+5? Так у нас же UTC+6, т.е. шестой.. Разница с UTC+4 составляет соответственно два часа..


С 1930-1931 годов ещё действует декретный постоянный +1 час к поясному времени. Поэтому и называют время UTC+6 "пятым часовым поясом", короче да, только запутали.

В нашей области родное поясное время UTC+4 (4-й часовой пояс), +1 час дали декретом в 30-е, ещё +1 час нам дали в 2004-м, когда Кустанай подтянули к Астане по времени. Вот хотя бы -1 нужно сделать.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1971
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:52
#7
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Кривая голосовалка. Мало того, что куча орфографических ошибок в формулировке вопроса, так еще и количество голосов не ограничено с одного IP. Накручивать результат можно в любую строну без всяких ограничений.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1971
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:56
#8
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почти 40 раз нажала, что я за возврат природного времени. Короче, объективного результата не будет. Армия нурлыботов накрутит в другую сторону.
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1162
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:57
#9
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Цитата:
юля елиссева:
Накручивать результат можно в любую строну без всяких ограничений.


Ну, потом ещё отчитаются на полном серьёзе, что 15 миллионов кустанайцев проголосовали ЗА, ещё 3 миллиона ПРОТИВ, около 10 миллионов выбрали другие ответы
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1971
Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 15:59
#10
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Цитата:
Тот самый:
Ну, потом ещё отчитаются на полном серьёзе, что 15 миллионов кустанайцев проголосовали ЗА, ещё 3 миллиона ПРОТИВ, около 10 миллионов выбрали другие ответы

думаю, что в отчете потом 15 миллионов голосов будет против, против пары тысяч - за.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6985
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 16:00
#11
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Цитата:
юля елиссева:
Кривая голосовалка. Мало того, что куча орфографических ошибок в формулировке вопроса, так еще и количество голосов не ограничено с одного IP. Накручивать результат можно в любую строну без всяких ограничений.

Поэтому и голосовать смысла нет
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7238
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 16:04
#12
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Цитата:
abaika95:
Поэтому и голосовать смысла нет

Но ручные профсоюзы во главе с Ароновой будут козырять этими данными на слушаниях... к бабке не ходи.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1570
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 16:04
#13
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Цитата:
Vit:
мне все равно


Мне тоже ВСЁ равно и поэтому я поставил ПРОТИВ.
Не вижу смысла и НИКАКИХ ощущений от перевода час вперёд или час назад.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6985
Re: Голосуй ЗА наше природное время!
Отправлено: 16.02.21 - 16:08
#14
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Цитата:
yudjin:
Но ручные профсоюзы во главе с Ароновой будут козырять этими данными на слушаниях... к бабке не ходи.

Ну и пусть козыряют
Голосовалка объективно кривая
Аргумент что все голосовали против будет неуместным и так они только людей настроят против себя
Нужно открытое голосование
За или против?
И я уверен голоса разделятся ровно на половину
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