Отправлено: - 15:50

наспех созданный опрос за изменение часового пояса, причем с ошибками, ссылку на который настойчиво рассылают по сотрудникам бюджетных организаций. О честности результатов тоже остается только догадываться.

JereK:

Что такое пятый часовой пояс? UTC+5? Так у нас же UTC+6, т.е. шестой.. Разница с UTC+4 составляет соответственно два часа..

Цитата:Акимат даже опрос в гугл-формах создать нормально не может 🤦🤦🤦 Причём, результат и количество проголосовавших видны только создателю, и проголосовать можно несколько разПрям как на выборах.Цитата:С 1930-1931 годов ещё действует декретный постоянный +1 час к поясному времени. Поэтому и называют время UTC+6 "пятым часовым поясом", короче да, только запутали.В нашей области родное поясное время UTC+4 (4-й часовой пояс), +1 час дали декретом в 30-е, ещё +1 час нам дали в 2004-м, когда Кустанай подтянули к Астане по времени. Вот хотя бы -1 нужно сделать.