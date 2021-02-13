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Важно: Распечатывайте картинки в оригинальном размере (не вписывая в размер листа).

РЕКОМЕНДАЦИИ.

Если вам нужно определить размер кольца, но под рукой нет специального устройства, то вам помогут нитка, линейка и бумага.Размер кольца соответствует его внутреннему диаметру. Поэтому, если у вас есть кольцо и вы просто не знаете его размер, замерьте линейкой его диаметр.Еще один вариант узнать размер с помощью имеющегося кольца. Сохраните и распечатайте картинку и приложите украшение к окружностям. Та, которая совпадет с внутренним диаметром, и будет размером кольца.Возьмите тонкую полоску бумаги или нитку. Оберните вокруг нижней фаланги пальца, ближе к суставу. Действуйте легко, без нажима, чтобы бумага или нитка скользили по пальцу.В случае с бумагой, отметьте место стыка ручкой и отрежьте полоску по метке.В случае с ниткой, обмотайте ее несколько раз и разрежьте нитяное кольцо.Распечатайте картинку ниже и приложите заготовку к контрольной линейке. Длина бумаги или нити должна соответствовать длине цветной полоски.Здесь вам пригодятся знания математики. Как вы помните, чтобы найти диаметр (размер кольца), вам нужно длину окружности разделить на число "пи".Повторите первый совет из предыдущего способа, затем с помощью линейки измерьте длину полоски или нити в миллиметрах и разделите на "пи". Результат или ближайшее к нему значение и будет размером кольца.Распечатайте картинку и вырежьте заготовку, сделайте в ней разрез и вставьте в него конец линейки. Должно получиться бумажное кольцо. Отрегулировав его по пальцу, вы узнаете размер.1.Если вы выбираете размер для узкого кольца (до 5 мм в ширину), то полученный при измерении результат можно округлить до ближайшего значения. Для широкого кольца (от 6 мм) округляйте в бОльшую сторону или добавьте полразмера.2.Толщина пальца в течение дня может меняться. Поэтому замерять нужно в середине дня при оптимальном балансе.3.Не измеряйте размер после употребления большого количества жидкости, физических нагрузок или во время болезни. Также не стоит этого делать, если в помещении жарко или холодно.Удачи!