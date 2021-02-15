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≡ Улучшить свой город! - Заявки в проект «Бюджет народного участия» вновь принимают в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40940
Улучшить свой город! - Заявки в проект «Бюджет народного участия» вновь принимают в Костанае
Отправлено: 15.02.21 - 16:55
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Принимать предложения в проект «Бюджет народного участия» с 20 февраля по 10 марта 2021 года, реализовать лучшие из них - в 2022 году. Об этом акимат Костаная сообщил сегодня, 15 февраля, на своем сайте.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7236
Re: Улучшить свой город! - Заявки в проект «Бюджет народного...
Отправлено: 15.02.21 - 16:55
#1
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Цитата:
Первый сезон проекта начался 21 октября 2020 года со сбора проектных предложений и закончился 10 декабря составлением бюджетных заявок.

О результатах первого сезона, почему-то никто из ЖКХ мне так и не звонил, сроки реализации, подрядчика не озвучили. Из сми узнаю. Или акимат надеется, что как всегда сами все порешали и соорудили что попало не советуясь с жильцами, лишь бы отчитаться о проекте и десятках "отремонтированных" дворов.
Нет уж, давайте прозрачно и открыто.

Цитата:
Голосовать за проекты могут совершеннолетние жители города Костаная в электронном виде на сайте акимата.

Более геморройного голосования придумать трудно... через егов. Приходилось целую инструкцию разработать... как скачать мобильное приложение, получить одноразовый пароль, авторизоваться на сайте, голос отдать...
Но как я понял, наш ЖКХ ничего поделать не может...проект придуман в Астане.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7707
Re: Улучшить свой город! - Заявки в проект «Бюджет народного...
Отправлено: 16.02.21 - 11:56
#2
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Какой хороший большой пустырь,рядом с многоэтажными домами,тут бы неплохо супермаркет построить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1567
Re: Улучшить свой город! - Заявки в проект «Бюджет народного...
Отправлено: 16.02.21 - 12:10
#3
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Цитата:
Добринцофф:
неплохо супермаркет построить.


Кто вам мешает: заявление в земельную комиссию и на тендер, выкупайте пока не построили аллею.

Цитата://благоустроить площадки для выгула и дрессуры собак//

Иногда , будучи в городе прогуливаюсь утречком по району "Жана Кала" и НИКОГДА не видел владельцев собак с пакетиком в руках, всё делается на асфальт, в лучшем случае на кустик или на стеночку. Их и с намордниками то редко когда увидишь, хотя по Закону и по Правилам они обязаны ВСЕ быть в намордниках, даже микроскопические тиху-тихуишки.
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