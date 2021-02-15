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Улучшить свой город! - Заявки в проект «Бюджет народного участия» вновь принимают в Костанае
Улучшить свой город! - Заявки в проект «Бюджет народного участия» вновь принимают в Костанае
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