Отправлено: - 16:55

Первый сезон проекта начался 21 октября 2020 года со сбора проектных предложений и закончился 10 декабря составлением бюджетных заявок.

Голосовать за проекты могут совершеннолетние жители города Костаная в электронном виде на сайте акимата.

Цитата:О результатах первого сезона, почему-то никто из ЖКХ мне так и не звонил, сроки реализации, подрядчика не озвучили. Из сми узнаю. Или акимат надеется, что как всегда сами все порешали и соорудили что попало не советуясь с жильцами, лишь бы отчитаться о проекте и десятках "отремонтированных" дворов.Нет уж, давайте прозрачно и открыто.Цитата:Более геморройного голосования придумать трудно... через егов. Приходилось целую инструкцию разработать... как скачать мобильное приложение, получить одноразовый пароль, авторизоваться на сайте, голос отдать...Но как я понял, наш ЖКХ ничего поделать не может...проект придуман в Астане.