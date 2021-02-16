Re: Служба отлова застрелила собаку прямо во дворе частного дома...

Отправлено: - 10:08

Не люблю собак, но история грустная. Все таки у собаки есть хозяин и нельзя так делать. В прошлом году тут в народных новостях женщина писала, у не собака успела во двор забежать и прижалась к двери, видимо ждала помощи от своих хозяев, но не дождалась. Хозяйка когда пришла то увидела кровь по всему двору.