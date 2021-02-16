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≡ Служба отлова застрелила собаку прямо во дворе частного дома в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40940
Служба отлова застрелила собаку прямо во дворе частного дома в Костанае
Отправлено: 16.02.21 - 08:48
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Это произошло сегодня, 15 февраля, на ул. Северной. По словам хозяина собаки, его пес умер прямо во дворе, на земле остался след от тела, когда все вокруг присыпало снегом.


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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1968
Служба отлова застрелила собаку прямо во дворе частного дома в Костанае
Отправлено: 16.02.21 - 08:48
#1
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Не зря ведь говорил самый известный в мире казахстанский журналист Борат Сагдиев, что стрельба по собакам - это популярный вид спорта в нашей стране.

[Исправлено: юля елиссева, 16.02.2021 - 08:49]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10052
Re: Служба отлова застрелила собаку прямо во дворе частного дома...
Отправлено: 16.02.21 - 10:08
#2
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Не люблю собак, но история грустная. Все таки у собаки есть хозяин и нельзя так делать. В прошлом году тут в народных новостях женщина писала, у не собака успела во двор забежать и прижалась к двери, видимо ждала помощи от своих хозяев, но не дождалась. Хозяйка когда пришла то увидела кровь по всему двору.
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N
§ Nikola_Esil
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.11.18
Сообщений:
53
Re: Служба отлова застрелила собаку прямо во дворе частного дома...
Отправлено: 16.02.21 - 11:08
#3
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Страшнее человека зверя нет!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4480
Re: Служба отлова застрелила собаку прямо во дворе частного дома...
Отправлено: 16.02.21 - 11:21
#4
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Заявление участковому и делов-то, пусть ищет. не должны вроде во дворах стрелять, нехорошо однако
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