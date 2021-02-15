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≡ Полтинник на двоих: как костанайские полицейские взятку в служебном авто вымогали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40940
Полтинник на двоих: как костанайские полицейские взятку в служебном авто вымогали
Отправлено: 15.02.21 - 18:53
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На скамье подсудимых двое уже бывших полицейских и снабженец частной фирмы, который обвиняется в даче взятки полицейским в обмен на то, что он не будет проходить медосвидетельствование на алкогольное опьянение.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21140
Re: Полтинник на двоих: как костанайские полицейские взятку в...
Отправлено: 15.02.21 - 18:53
#1
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Алекс, не долго - ждали мы... :lol: ;-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4480
Re: Полтинник на двоих: как костанайские полицейские взятку в...
Отправлено: 16.02.21 - 11:05
#2
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Не пойму, с чей подачи возбудили дело? Согласно нсд, спросили отправителя, зачем он закинул на каспи полицейскому, он и согласился сдать вымогателей. Если так, то всё по закону.
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