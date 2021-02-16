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≡ О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40940
О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
Отправлено: 16.02.21 - 10:36
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В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана рассказали о реакциях, которые возникли у казахстанцев, получивших российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". По данным ведомства, у некоторых отмечается температура и грипподобные симптомы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11026
Re: О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19...
Отправлено: 16.02.21 - 10:36
#1
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проверьте у себя сначала наличие антител,
стоит это сейчас меньше двух тысяч тенге.
при показателе COI (cut-off index) больше 80,
как говорят врачи, без маски в красной зоне можно находиться.
имею примеры у неболевших ,сдававших несколько раз ПЦР с отрицательным
результатом,имеющих этот показатель и за 100, и за 200.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10052
Re: О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19...
Отправлено: 16.02.21 - 10:49
#2
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Да это все мелочь. Можно и потерпеть. В любом случае это лучше чем реально болеть. Когда с тебя пот бежит градом, футболки по два раза на день меняешь. В туалет бегаешь, по пять раз на день. Когда проходишь томографию и тебе врач в лицо говорит у тебя 60% порожения легких . И ты ему говоришь, а че теперь делать? Какие таблетки купить? А она говорит незнаю, нету лекарств от ковида. Мы вас щас будем лечить по протоколу который Минздрав нам приказал.
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Н
* Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
14
О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
Отправлено: 16.02.21 - 13:01
#3
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