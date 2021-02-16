Re: О реакциях организма на российскую вакцину от COVID-19...

Отправлено: - 10:49

Да это все мелочь. Можно и потерпеть. В любом случае это лучше чем реально болеть. Когда с тебя пот бежит градом, футболки по два раза на день меняешь. В туалет бегаешь, по пять раз на день. Когда проходишь томографию и тебе врач в лицо говорит у тебя 60% порожения легких . И ты ему говоришь, а че теперь делать? Какие таблетки купить? А она говорит незнаю, нету лекарств от ковида. Мы вас щас будем лечить по протоколу который Минздрав нам приказал.