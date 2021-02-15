Отправлено: - 19:13

Vit:

Незнаю как это может тебе помочь. Я с оптовиками работаю

Цитата:А я бабулькам картошку продаю и молочко местное ДЕП,так может быть прежде чём гребсти все под одну гребёнку надо было подумать головой для кого это СНТ, для оптовиков которые товар через границы возят,или для мелкой розницы которая итак на ладан дышит