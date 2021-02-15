Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Это пилотный проект" - внедрение СНТ прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
"Это пилотный проект" - внедрение СНТ прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40940
"Это пилотный проект" - внедрение СНТ прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
Отправлено: 15.02.21 - 17:35
Узакпаев заверил, что владельцы малого и микробизнеса могут пока не беспокоиться. Но отметил - проект связан с обязательствами Казахстана в рамках договора ЕАЭС, так что пилот призван подготовить систему к полноценному внедрению.
Читать новость
Читать новость
Re: "Это пилотный проект" - внедрение СНТ...
Отправлено: 15.02.21 - 17:35
СНТ решает многие проблемы. Я им месяц уже пользовался . Ровно две минуты стоял на экспортном отдели на границе . Так как в налоговой уже было в электроном виде сопровожление грузов. Я просто за ранее с клиентом договаривался. И все, Я красавчик. А некоторые тупоголовые колеги стоят в очередях и ждут оформление. . СНТ тема. Просто нужно привыкнуть и понять.и все четко работает. .
"Это пилотный проект" - внедрение СНТ прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
Отправлено: 15.02.21 - 17:49
Цитата:
Цитата:
Скажи в магазине оно мне зачем?
Какую проблему поможет решить?
Vit:
СНТ решает многие проблемы.
СНТ решает многие проблемы.
Цитата:
Vit:
СНТ тема. Просто нужно привыкнуть и понять.и все четко работает. .
СНТ тема. Просто нужно привыкнуть и понять.и все четко работает. .
Скажи в магазине оно мне зачем?
Какую проблему поможет решить?
"Это пилотный проект" - внедрение СНТ прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
Отправлено: 15.02.21 - 18:08
Цитата:
Добринцофф:Незнаю как это может тебе помочь. Я с оптовиками работаю. Вроде класс . Често, то Я не знаю как магазины работают , но на днях Я взял калым и так же провел груз через СНТ , он мелкий был. ИП шник. У него то ли магаз или бутик. Но он оформил как надо я ему привез. Он мне дал деньги
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 111
Re: "Это пилотный проект" - внедрение СНТ...
Отправлено: 15.02.21 - 18:38
Все эти СНТ и остальная дребедень придумано ,чтобы наше государство считало мои деньги в моих карманах. Но не там ищите миллионы,а крупные чиновники и им подобные найдут способы своровать миллионы и им до лампочки эти СНТ,а малый бизнес загибается из-за всяких нововведений. Это придумано,чтобы задушить мелочь и остались бы одни супермаркеты и гипермаркеты,а мелкие магазины и рынки ушли в историю
"Это пилотный проект" - внедрение СНТ прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
Отправлено: 15.02.21 - 19:05
Цитата:
Охотник:Это придумано наверно потому что вы не платите налоги как положено! Обманываите государство и работников. Вас с каждым днем и с каждым часом стараются вывести на чистую воду)
"Это пилотный проект" - внедрение СНТ прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
Отправлено: 15.02.21 - 19:13
Цитата:
А я бабулькам картошку продаю и молочко местное ДЕП,так может быть прежде чём гребсти все под одну гребёнку надо было подумать головой для кого это СНТ, для оптовиков которые товар через границы возят,или для мелкой розницы которая итак на ладан дышит
Vit:
Незнаю как это может тебе помочь. Я с оптовиками работаю
Незнаю как это может тебе помочь. Я с оптовиками работаю
А я бабулькам картошку продаю и молочко местное ДЕП,так может быть прежде чём гребсти все под одну гребёнку надо было подумать головой для кого это СНТ, для оптовиков которые товар через границы возят,или для мелкой розницы которая итак на ладан дышит
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 111
Re: "Это пилотный проект" - внедрение СНТ...
Отправлено: 15.02.21 - 19:26
Если всё платить,то нафиг тогда вообще работать на себя,тогда можно просто ящики таскать или мусор мести и никаких заморочек
"Это пилотный проект" - внедрение СНТ прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
Отправлено: 15.02.21 - 19:52
Цитата:
Добринцофф:Ну не мне тебя учить)) у меня два магаза под боком. В одном колбаса от розумовича 900 теньге А в другом 990.))) так же можно картошку бабулькам талкнуть. На 50-70 теньге дороже! И не надо стеснятся, у них есть деньги. Они часто излишки в огородах закапывают а потом не помнят где. )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4480
Re: "Это пилотный проект" - внедрение СНТ...
Отправлено: 16.02.21 - 10:29
Спору нет, требования актуальны и ничего там зазорного нет, но маленькие магазины для бабушек следовало бы оставить в покое, не скажу что там бешеная выручка, берите с них символическую оплату за налог и все! Не более. Но грести под одной расчёской не справедливо.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 72
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать