Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Кому и что выбрать к просмотру?
Кому и что выбрать к просмотру?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40937
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 13:29
Для кого предназначены предлагаемые нам фильмы? Кто поощряет прокат этих «шедевров»? Кого воспитали и кого воспитываем на телевидении и телеэкранах?
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6353
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 21:40
У серого походу раздвоение личности. Цитата:
И далее по тексту.
Клятый Путин виноват, допускает всё это "безобразие" НЕ!
Серый волк:
На другом полюсе этого явления сейчас другое. И очень хорошо заметное массовое явление. Постоянно видно в СПб новое поколение. Попробую обрисовать образ очень яркий и не редко видный. Опен спейс, дебаркадеры, лектории, городские пространства, аудитории ВУЗов вне лекций, летом даже крыши! Публичные лекции на горячие интересные темы. Которые цепляют. Где можно обсуждать всё и вступать в полемику с всеми. Где демократическая атмосфера. Всегда в таких местах разная публика. Бородатые инженеры, Архитекторы, Писатели, Городские устаревшее слово интеллигенты, блогеры. И обязательно масса прогрессивных подростков и молодых людей, с смартфонами, которые познают мир и в множестве соцсетей как рыба в воде умеют находить нужное и стремятся к позитивному. Их в любом случае притягивает магия питерских пространств и в них они быстро находят нужное. Они слушают и IC3PEAK и Знают тексты Шевчука, приходят на Сурганову и им интересно это. Их притягивает это. И даже не важно в этой мощной волне питерские они или приехали. Они в одной волне, они с одним потоком выросли на одной культуре!!! Но отличия кое какие есть. Приезжающие впитывают мощнее и стараются не потерять время. Они тщательно выбирают лучшие хостелы, где вечером в лаунж мощное общение с подбными, Где отыскивают всем коллективным разумом лучшее на завтра. Где не проходит ни одно позитивное явление мимо. И они идут впитывать всё с горящими глазами. Успеть как можно больше за приезд в СПб. И если в МГУ например организовывается стоящее открытое мероприятие, Как всегда мощное и на уровне организованное открытое общение. Они сорвутся на Московкий вокзал без колебаний просто по пути в метро выбирая на ночном поезде, скоростной Ласточке или Сапсане. Ценность этого общества для них важнее цены билета.
На другом полюсе этого явления сейчас другое. И очень хорошо заметное массовое явление. Постоянно видно в СПб новое поколение. Попробую обрисовать образ очень яркий и не редко видный. Опен спейс, дебаркадеры, лектории, городские пространства, аудитории ВУЗов вне лекций, летом даже крыши! Публичные лекции на горячие интересные темы. Которые цепляют. Где можно обсуждать всё и вступать в полемику с всеми. Где демократическая атмосфера. Всегда в таких местах разная публика. Бородатые инженеры, Архитекторы, Писатели, Городские устаревшее слово интеллигенты, блогеры. И обязательно масса прогрессивных подростков и молодых людей, с смартфонами, которые познают мир и в множестве соцсетей как рыба в воде умеют находить нужное и стремятся к позитивному. Их в любом случае притягивает магия питерских пространств и в них они быстро находят нужное. Они слушают и IC3PEAK и Знают тексты Шевчука, приходят на Сурганову и им интересно это. Их притягивает это. И даже не важно в этой мощной волне питерские они или приехали. Они в одной волне, они с одним потоком выросли на одной культуре!!! Но отличия кое какие есть. Приезжающие впитывают мощнее и стараются не потерять время. Они тщательно выбирают лучшие хостелы, где вечером в лаунж мощное общение с подбными, Где отыскивают всем коллективным разумом лучшее на завтра. Где не проходит ни одно позитивное явление мимо. И они идут впитывать всё с горящими глазами. Успеть как можно больше за приезд в СПб. И если в МГУ например организовывается стоящее открытое мероприятие, Как всегда мощное и на уровне организованное открытое общение. Они сорвутся на Московкий вокзал без колебаний просто по пути в метро выбирая на ночном поезде, скоростной Ласточке или Сапсане. Ценность этого общества для них важнее цены билета.
И далее по тексту.
Клятый Путин виноват, допускает всё это "безобразие" НЕ!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11441
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 12:31
Цитата:
А вот у нас тут замечательное наглядное пособие появилось хорошо приготовленное для публичной лекции о проблемах интеграции мигрантов в демократических странах с высоким уровнем развития.
Есть интересный парадокс!
Мигрант из Средней Азии или Ближневосточных стран попадая в высокоразвитую демократическую страну может пользоваться всеми правами, свободами, программами помощи и адаптации, доступом к всем благам высокоразвитого свободного общества.
И поддержкой гостеприимного и развитого общества, помогающего мигрантам.
Но.....
Вместо огромных возможностей адаптироватся наоборот вешает портрет и молится на своего дикого узурпатора - террориста Бабая, черного полковника или не менее черного тирана.
А когда этот тиран заканчивает плохо (тираны обычно заканчивают плохо по традиции), то ищет себе другого ПУ.
И как оказалось интересное дело, тут не в маразме всяких религий!
В общем лекции с яркими такими примерами смешными очень интересны!
Кстати в части стран сейчас отключают вещание некоторых одиозных останкинских ТВ каналов. Так как они превратились не просто в источники вранья и пропаганды, но и в психотропное оружие, воздействующее на малообразованное уже не советское поколение прибывающих из одичавших стран мигрантов, которые не способны понимать сути происходящего и имеют крайне низкий уровень развития личности.
[Исправлено: Серый волк, 15.02.2021 - 09:36]
elektron Откуда: Stuttgart. Deutschland: лятый Пу
А вот у нас тут замечательное наглядное пособие появилось хорошо приготовленное для публичной лекции о проблемах интеграции мигрантов в демократических странах с высоким уровнем развития.
Есть интересный парадокс!
Мигрант из Средней Азии или Ближневосточных стран попадая в высокоразвитую демократическую страну может пользоваться всеми правами, свободами, программами помощи и адаптации, доступом к всем благам высокоразвитого свободного общества.
И поддержкой гостеприимного и развитого общества, помогающего мигрантам.
Но.....
Вместо огромных возможностей адаптироватся наоборот вешает портрет и молится на своего дикого узурпатора - террориста Бабая, черного полковника или не менее черного тирана.
А когда этот тиран заканчивает плохо (тираны обычно заканчивают плохо по традиции), то ищет себе другого ПУ.
И как оказалось интересное дело, тут не в маразме всяких религий!
В общем лекции с яркими такими примерами смешными очень интересны!
Кстати в части стран сейчас отключают вещание некоторых одиозных останкинских ТВ каналов. Так как они превратились не просто в источники вранья и пропаганды, но и в психотропное оружие, воздействующее на малообразованное уже не советское поколение прибывающих из одичавших стран мигрантов, которые не способны понимать сути происходящего и имеют крайне низкий уровень развития личности.
[Исправлено: Серый волк, 15.02.2021 - 09:36]
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 12:39
Цитата:
Серый волк:Серый ты был на митинге за Навального?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11441
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 13:33
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 19
Re: Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 13:58
как минимум половина из этого вполне нормальные фильмы для большинства людей, а каналы и рассчитывают на массового зрителя. Хотите что-то по своему индивидуальному вкусу? Интернет в помощь)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6353
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 20:20
Цитата:
Смотрю у вас там все шансы хорошо адаптироваться были и есть!
Так зачем же вы.Цитата:
Я вроде нигде за Путина не "топлю". А вот у вас прям навязчивость какая то на "дождь" и "эхо".
И в то же время умудряетесь расхвалять и во всей красе расписывать преимущества, чуть ли не совершеннейшего , лучшего и удобного общественного транспорта.
Как молодёжь чудесно проводит время. Какое это хорошее дело - материнский капитал. И пр. пр. и тд.
Вы бы уж определились. Что и где хорошо и что плохо. А главное, что делать и кто виноват.
Серый волк:
Мигрант из Средней Азии или Ближневосточных стран попадая в высокоразвитую демократическую страну может пользоваться всеми правами, свободами, программами помощи и адаптации, доступом к всем благам высокоразвитого свободного общества. И поддержкой гостеприимного и развитого общества, помогающего мигрантам.
Мигрант из Средней Азии или Ближневосточных стран попадая в высокоразвитую демократическую страну может пользоваться всеми правами, свободами, программами помощи и адаптации, доступом к всем благам высокоразвитого свободного общества. И поддержкой гостеприимного и развитого общества, помогающего мигрантам.
Смотрю у вас там все шансы хорошо адаптироваться были и есть!
Так зачем же вы.Цитата:
Серый волк:
Вместо огромных возможностей адаптироватся наоборот вешает портрет и молится на своего дикого узурпатора - террориста Бабая, черного полковника или не менее черного тирана.
Вместо огромных возможностей адаптироватся наоборот вешает портрет и молится на своего дикого узурпатора - террориста Бабая, черного полковника или не менее черного тирана.
Я вроде нигде за Путина не "топлю". А вот у вас прям навязчивость какая то на "дождь" и "эхо".
И в то же время умудряетесь расхвалять и во всей красе расписывать преимущества, чуть ли не совершеннейшего , лучшего и удобного общественного транспорта.
Как молодёжь чудесно проводит время. Какое это хорошее дело - материнский капитал. И пр. пр. и тд.
Вы бы уж определились. Что и где хорошо и что плохо. А главное, что делать и кто виноват.
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 20:25
Цитата:
[Исправлено: Vit, 15.02.2021 - 19:29]
elektron:Серый волк около 10 лет уже в РФ. Но так толком и не смог , ужится, прижится, Прыгает, скачет. И кастрюлю уже на голову одевал и все без толку.
[Исправлено: Vit, 15.02.2021 - 19:29]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11025
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 20:34
Серик такой интеллигентный.
богема злачных мест вокзалов Питера.
его круг общения.
вот Васю Ложкина пропагандирует.
высокая культура опять же.
а еще он на дудочке может играть.
уверен. в поездах.
богема злачных мест вокзалов Питера.
его круг общения.
вот Васю Ложкина пропагандирует.
высокая культура опять же.
а еще он на дудочке может играть.
уверен. в поездах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6353
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 20:38
Цитата:
Это не ко мне, тут доктор есть вроде для этого.
Vit:
Прыгает, скачет. И кастрюлю уже на голову одевал и все без толку.
Прыгает, скачет. И кастрюлю уже на голову одевал и все без толку.
Это не ко мне, тут доктор есть вроде для этого.
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 21:11
Цитата:
А это он видимость создаёт тут)
Что он якобы навальнист
Своей неуёмной дейтельностью по пиару Навального он делает ему "медвежью услугу" чтобы вызвать отвращение к навальнистам
По факту на вопрос Путин-вор? Он так и не ответил)
Раскрывается он когда начинает расписывать прелести Российской жизни в научной глубинке или в Питере)
Когда как фбкшники любят при любом раскладе "уколоть" российскую действительность,серый же везде является ее адвокатом)
elektron:
. А вот у вас прям навязчивость какая то на "дождь" и "эхо". И в то же время умудряетесь расхвалять и во всей красе расписывать преимущества, чуть ли не совершеннейшего , лучшего и удобного общественного транспорта.
. А вот у вас прям навязчивость какая то на "дождь" и "эхо". И в то же время умудряетесь расхвалять и во всей красе расписывать преимущества, чуть ли не совершеннейшего , лучшего и удобного общественного транспорта.
А это он видимость создаёт тут)
Что он якобы навальнист
Своей неуёмной дейтельностью по пиару Навального он делает ему "медвежью услугу" чтобы вызвать отвращение к навальнистам
По факту на вопрос Путин-вор? Он так и не ответил)
Раскрывается он когда начинает расписывать прелести Российской жизни в научной глубинке или в Питере)
Когда как фбкшники любят при любом раскладе "уколоть" российскую действительность,серый же везде является ее адвокатом)
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 21:21
Спросил год назад. Серый сможешь в Дубне сына прописать времено , для универа.поступать Я заплачу все расходы . Протух ваш серый волк . Пару фоток скинул на сайте какой он крутой на Камчатке и все.
Re: Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 21:38
Цитата:
В России с пропиской вообще беда
Люди очень опасливо подходят к этому
Незнаю точно,но знакомые говорят что вроде законодательство не самое адекватное в этом плане
Близкие родственники боятся прописывать свою родню с предлогом что вы таким образом у нас хату отожмете
Vit:
Серый сможешь в Дубне сына прописать времено
Серый сможешь в Дубне сына прописать времено
В России с пропиской вообще беда
Люди очень опасливо подходят к этому
Незнаю точно,но знакомые говорят что вроде законодательство не самое адекватное в этом плане
Близкие родственники боятся прописывать свою родню с предлогом что вы таким образом у нас хату отожмете
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 21:42
Цитата:
----Полная фигня и неправда.Могу и тебе временную регу сделать на определенное время . А по окончании срока она автоматически уходить.Почту посмотри
abaika95:
нас хату отожмете
нас хату отожмете
----Полная фигня и неправда.Могу и тебе временную регу сделать на определенное время . А по окончании срока она автоматически уходить.Почту посмотри
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 21:48
Цитата:
----А alex_у так с большим удовольствием сделаю Жаль , малыш , спать ушёл
abaika95:
нас хату отожмете
нас хату отожмете
----А alex_у так с большим удовольствием сделаю Жаль , малыш , спать ушёл
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 77
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать