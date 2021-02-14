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Серый волк:

На другом полюсе этого явления сейчас другое. И очень хорошо заметное массовое явление. Постоянно видно в СПб новое поколение. Попробую обрисовать образ очень яркий и не редко видный. Опен спейс, дебаркадеры, лектории, городские пространства, аудитории ВУЗов вне лекций, летом даже крыши! Публичные лекции на горячие интересные темы. Которые цепляют. Где можно обсуждать всё и вступать в полемику с всеми. Где демократическая атмосфера. Всегда в таких местах разная публика. Бородатые инженеры, Архитекторы, Писатели, Городские устаревшее слово интеллигенты, блогеры. И обязательно масса прогрессивных подростков и молодых людей, с смартфонами, которые познают мир и в множестве соцсетей как рыба в воде умеют находить нужное и стремятся к позитивному. Их в любом случае притягивает магия питерских пространств и в них они быстро находят нужное. Они слушают и IC3PEAK и Знают тексты Шевчука, приходят на Сурганову и им интересно это. Их притягивает это. И даже не важно в этой мощной волне питерские они или приехали. Они в одной волне, они с одним потоком выросли на одной культуре!!! Но отличия кое какие есть. Приезжающие впитывают мощнее и стараются не потерять время. Они тщательно выбирают лучшие хостелы, где вечером в лаунж мощное общение с подбными, Где отыскивают всем коллективным разумом лучшее на завтра. Где не проходит ни одно позитивное явление мимо. И они идут впитывать всё с горящими глазами. Успеть как можно больше за приезд в СПб. И если в МГУ например организовывается стоящее открытое мероприятие, Как всегда мощное и на уровне организованное открытое общение. Они сорвутся на Московкий вокзал без колебаний просто по пути в метро выбирая на ночном поезде, скоростной Ласточке или Сапсане. Ценность этого общества для них важнее цены билета.

У серого походу раздвоение личности.Цитата:И далее по тексту.Клятый Путин виноват, допускает всё это "безобразие" НЕ!