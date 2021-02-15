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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11025
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.21 - 21:24
#5176
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гога грузин молодой безработный из сарайки сейчас заплачет.
у него в лесу кино нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11025
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.21 - 21:26
#5177
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и главное, этот гога такой наглый,
видит же что взрослые разговаривают. лезет со своим лепетом.
плохо воспитан видать.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.21 - 21:26
#5178
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Цитата:
alex_60:

---А зачем мне , когда ты есть
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.21 - 21:28
#5179
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Цитата:
alex_60:
плохо воспитан видать

----На себя сначала глянь
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11025
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.21 - 21:30
#5180
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опять нудить начал. что за человек.
банный лист.вот из местных таких нет.
только поуехавшие,
гога и серик. два друга.

[Исправлено: alex_60, 15.02.2021 - 21:35]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.21 - 21:30
#5181
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Цитата:
alex_60:
из сарайки

----Лучше в моем сарайчике , чем в твоем курятнике в пять этажей
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.21 - 21:32
#5182
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Цитата:
alex_60:
опять нудить начал.

----Иди спать , сынок , у тебя уже ночь , однако . Баю-баиньки. :lol: :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21140
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.21 - 21:50
#5183
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Цитата:
alex_60:
это как я бы сказал, в астане есть.

От КОстаная до Нурсултана, всего 6 км.,
Как нам до Райцентра?... :lol: ;-)
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