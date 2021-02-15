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≡ "Это пилотный проект" - внедрение СНТ прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40935
"Это пилотный проект" - внедрение СНТ прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
Отправлено: 15.02.21 - 17:35
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Узакпаев заверил, что владельцы малого и микробизнеса могут пока не беспокоиться. Но отметил - проект связан с обязательствами Казахстана в рамках договора ЕАЭС, так что пилот призван подготовить систему к полноценному внедрению.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10038
Re: "Это пилотный проект" - внедрение СНТ...
Отправлено: 15.02.21 - 17:35
#1
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СНТ решает многие проблемы. Я им месяц уже пользовался . Ровно две минуты стоял на экспортном отдели на границе . Так как в налоговой уже было в электроном виде сопровожление грузов. Я просто за ранее с клиентом договаривался. И все, Я красавчик. А некоторые тупоголовые колеги стоят в очередях и ждут оформление. . СНТ тема. Просто нужно привыкнуть и понять.и все четко работает. .
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7705
"Это пилотный проект" - внедрение СНТ прокомментировали в департаменте госдоходов Костанайской области
Отправлено: 15.02.21 - 17:49
#2
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Цитата:
Vit:
СНТ решает многие проблемы.

Цитата:
Vit:
СНТ тема. Просто нужно привыкнуть и понять.и все четко работает. .

Скажи в магазине оно мне зачем?
Какую проблему поможет решить?
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