Re: "Это пилотный проект" - внедрение СНТ...

Отправлено: - 17:35

СНТ решает многие проблемы. Я им месяц уже пользовался . Ровно две минуты стоял на экспортном отдели на границе . Так как в налоговой уже было в электроном виде сопровожление грузов. Я просто за ранее с клиентом договаривался. И все, Я красавчик. А некоторые тупоголовые колеги стоят в очередях и ждут оформление. . СНТ тема. Просто нужно привыкнуть и понять.и все четко работает. .