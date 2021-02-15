Отправлено: - 15:49

сайлау курманов:



Цитата:Статью читали? Он пьяный проснулся и на бросился на первых встречных . Например Я бы его проходя мимо начал будить, А оно с ножом на меня, А если Я вовремя не увернулся и рана окажется смертельной. Я например забил на всех алкоголиков на лавке. Нафиг они нужны? Пусть там и замерзнут. Я когда хочу выпить. Пью у друзей и домой на такси, не хожу пешком